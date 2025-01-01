Italgas chiude il 2025 con ricavi per 2,53 miliardi, utile +33%

Italgas chiude il 2025 con ricavi in crescita di oltre il 45% a 2,53 miliardi di euro con 2iRete Gas consolidata dallo scorso 1 aprile. In rialzo del 39,4% il margine operativo lordo a 1,88 miliardi com sinergie da fusione per 35 milioni di euro, pari al 14% sull'obiettivo fissato per il 2031. Sale del 46,9% l'utile operativo a 1,2 miliardi e quello netto balza del 33,1% a 674,5 milioni. Italgas ha investito 1,2 miliardi, con un'attività regolata di 15,7 miliardi, un flusso di cassa di 1,62 miliardi e un indebitamento finanziario netto di 10,86 miliardi. Sale del 13,3% il dividendo a 43,2 centesimi per azione.