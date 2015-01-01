Roadshow Satispay all'Unione Industriali di Torino

Satispay, l'app che rende semplice e accessibile la gestione del denaro e dei servizi finanziari, il 5 marzo alle 18 porta all'Unione Industriali Torino, la nuova tappa del percorso di incontri dedicato al welfare aziendale. L'appuntamento sarà un'opportunità per discutere delle strategie di attrazione e fidelizzazione dei dipendenti facendo leva sulle nuove frontiere del welfare aziendale. Massimo Richetti, responsabile dell'area Lavoro e Welfare dell'Unione Industriali Torino, e Stefano Pesando, corporate regional manager di Satispay, dialogheranno sulle opportunità aperte dalla legge di bilancio 2025 a partire dall'innalzamento della soglia dei buoni pasto a 10 euro e dalle novità sui FlexBenefit. Torino rappresenta una tappa speciale del roadshow. Satispay, nata a Cuneo, da sempre mantiene con il territorio piemontese un legame che i numeri confermano. In Piemonte, infatti, risiedono oltre 1 milione di utenti Satispay e, di questi, più di 73 mila sono lavoratori che, grazie alle già oltre 10 mila aziende clienti di Satispay Welfare, utilizzano i Buoni pasto e acquisto Satispay. Una crescita che si riflette anche a livello nazionale, dove oggi - a poco più di due anni dal suo ingresso sul mercato - sono più di 40.000 le società clienti che offrono a oltre 350.000 lavoratori i prodotti welfare di Satispay, spendibili in una rete di oltre 400.000 punti vendita fisici e online tra bar, ristoranti - anche stellati - e grandi catene come Esselunga, Carrefour, Eataly, fino ai discount come Md. "La vera sfida oggi è promuovere una consapevolezza sempre più diffusa sulla possibilità per le aziende di utilizzare il welfare come leva strategica di attrazione e mantenimento delle competenze, e per i lavoratori per aumentare il proprio potere d'acquisto e pianificare il proprio futuro. Con questo obiettivo torniamo in Piemonte, la regione da cui siamo partiti, per supportare le imprese del territorio a sfruttare al meglio queste opportunità" commenta Pesando.