Osapp, due agenti aggrediti da un detenuto nel carcere di Torino

Un detenuto ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. L'episodio, reso noto dal sindacato Osapp, è avvenuto ieri mattina al terzo piano del padiglione B della casa circondariale. Secondo quanto riferito, un detenuto di origine nigeriana, con disabilità, è uscito dalla propria camera portandosi nella rotonda del reparto e rifiutando di rientrare nonostante i ripetuti inviti degli agenti. Alla richiesta di tornare in cella avrebbe reagito colpendo con una stampella uno dei poliziotti intervenuti e, nel perdere l'equilibrio, sferrando un calcio a un secondo agente accorso in supporto. Entrambi i poliziotti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria e dimessi in serata con una prognosi di due giorni. "Siamo sempre più nel caos che denunciamo da mesi. Il terzo piano del padiglione B rappresenta una realtà estremamente critica, dove diventa impossibile svolgere regolarmente il servizio: un vero inferno - , dichiara il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci - Gli agenti sono lasciati soli ad affrontare condizioni operative insostenibili. Ci chiediamo: se i detenuti risultano formalmente chiusi nelle celle, così come ci viene riferito, come è possibile che continuino a verificarsi simili episodi?".