SACRO & PROFANO

Repole guida i vescovi del Piemonte

(e prenota la poltrona di Zuppi)

L'arcivescovo di Torino eletto presidente della Conferenza episcopale piemontese. Succede al vescovo di Aosta Lovignana e rafforza il suo profilo nazionale mentre tra le Sacre Mura già circola il suo nome per la successione al vertice della Cei

Nei corridoi ecclesiastici lo considerano un passaggio quasi naturale. Prima la guida della Chiesa torinese, poi quella dei vescovi della regione, quindi – se a Roma le correnti non cambieranno vento – il possibile approdo alla presidenza della Conferenza episcopale italiana. Il cardinale Roberto Repole ha aggiunto un altro tassello al suo percorso: è stato eletto presidente della Conferenza episcopale piemontese durante la sessione ordinaria riunita a Susa il 3 marzo.

Un incarico che, nelle chiacchiere tra le Sacre Mura, viene letto anche come una tappa di avvicinamento al vertice della Cei, dove il mandato del cardinale Matteo Zuppi, vescovo di Bologna, è prossimo alla scadenza e, salvo che papa Leone XIV non orienti verso una proroga si dovrà procedere entro l’anno alla successione. Tra i nomi che circolano come possibili alternative, a quanto si racconta negli ambienti ecclesiastici, ci sarebbe – ma con chance ridotte – anche il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca.

Il nuovo vertice piemontese

L’elezione di Repole segna il cambio della guardia alla guida della Conferenza regionale. Succede a monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta, che aveva guidato i vescovi piemontesi dal 5 ottobre 2022. Lo stesso Lovignana resta comunque nella cabina di comando: è stato eletto vicepresidente. Confermato il segretario monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì.

Torna così al titolare della cattedra di San Massimo la guida dei vescovi piemontesi. Una tradizione consolidata negli ultimi decenni: prima con il cardinale Severino Poletto, che guidò la Cep dal 1999 al 2011, poi con Cesare Nosiglia dal 2011 al 2022. Ora il testimone passa a Repole.

La regione ecclesiastica Piemonte–Valle d’Aosta comprende la gran parte del territorio piemontese e l’intera Valle d’Aosta, articolata in due province ecclesiastiche – Torino e Vercelli – e riunisce 2.196 parrocchie distribuite tra oltre 4,5 milioni di abitanti. Nel territorio operano 2.343 sacerdoti, di cui 1.619 secolari e 724 religiosi, oltre a 370 diaconi permanenti.

Il ritorno della “scelta religiosa”

Ma l’incontro di Susa non si è limitato alle nomine. Il consesso episcopale ha ascoltato anche la relazione dei vertici della Azione Cattolica Italiana, rappresentata dal presidente nazionale Giuseppe Notarstefano e dall’assistente generale monsignor Claudio Giuliodori. Dal loro intervento è arrivata la conferma della cosiddetta “scelta religiosa” dell’associazione. Una linea che riporta indietro la lancetta di mezzo secolo, agli anni Settanta, quando l’Azione Cattolica guidata da Alberto Monticone decise di ridefinire il proprio ruolo nella società e nella politica.

Quella svolta – ispirata alla visione del filosofo Jacques Maritain – comportava la piena accettazione della laicità moderna secolarizzata. Nello spazio pubblico la religione cattolica non avrebbe più dovuto presentarsi come tale: i cattolici avrebbero potuto impegnarsi nella vita civile e politica, ma a titolo personale, non in nome del Vangelo o della Dottrina sociale della Chiesa.

Una scelta che, nelle critiche di molti ambienti ecclesiali e culturali, avrebbe avuto una conseguenza precisa: rendere invisibile il cristianesimo nello spazio pubblico. E, soprattutto, sciogliere il vincolo tra fede e azione politica. In altre parole, il credente impegnato in politica non avrebbe più dovuto garantire una coerenza pubblica con il proprio credo.

Secondo questa lettura, è proprio lì che affonda le radici l’irrilevanza dei cattolici nella politica italiana: non nella fine della Prima Repubblica, ma nella decisione – maturata negli anni Settanta – di separare la fede dalla presenza organizzata nella vita pubblica.

Un dibattito che torna a riemergere proprio mentre Repole consolida la sua posizione ai vertici della Chiesa piemontese e guarda, non troppo lontano, verso Roma. Perché se il cardinale torinese ha appena preso il timone dei vescovi del Nord-Ovest, tra le sacrestie e i corridoi vaticani qualcuno già immagina il prossimo porto d’approdo. E non è sulle rive del Po.