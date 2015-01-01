OPERE & OMISSIONI

Ponti sospesi nel vuoto: 61 milioni rischiano di sparire

Dei sette interventi previsti nella città metropolitana di Torino non è ancora chiaro quanti potranno essere finanziati dal ministero: la scadenza di giugno incombe e lo stanziamento previsto è in bilico. Avetta (Pd) chiama in causa la giunta Cirio

Era il dicembre 2019 quando l’allora Governo Conte I con il Decreto Ponti mise sul tavolo oltre 135 milioni di euro per la messa in sicurezza e la ricostruzione dei viadotti situati nel bacino del Po, e per il Piemonte erano previste 32 infrastrutture su 76 complessive. Numeri importanti e altrettanto alte aspettative, ma a più di sei anni di distanza ci si chiede se quei soldi sono stati effettivamente utilizzati per finanziare i cantieri o se al contrario rischiano di restare prigionieri di proroghe, decreti e scadenze non rispettabili.

Gli interventi

La Città Metropolitana di Torino ha trasmesso formalmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la manifestazione di interesse per accedere ai finanziamenti del cosiddetto Decreto Ponti, presentando un pacchetto da 61,1 milioni di euro riguardante sette opere distribuite su tutto il territorio dell’ex provincia torinese, tra pianura, colline e valli alpine.

Dei sette interventi che compongono il pacchetto, il più oneroso interessa il Canavese: è il nuovo Ponte Preti situato sulla Statale 565 Pedemontana a Strambinello, con un costo di 25,5 milioni di euro da assegnare tramite appalto integrato: un’opera attesa da anni, che collegherebbe il Canavese orientale con quello occidentale. A seguire, il nuovo ponte di Castiglione Torinese lungo la Provinciale 92, per 14 milioni complessivi, di cui oltre 2 milioni già coperti da fondi ministeriali FSC 2017-2021.

Sul fronte vercellese sono invece in corso i lavori di manutenzione straordinaria del ponte tra Crescentino e Verrua Savoia lungo la Provinciale 107, per 6 milioni, a cui si aggiunge un milione di opere complementari, per un totale di 7 milioni. Nella zona di Ivrea, il ponte di Borgo Revel sulla Dora Baltea lungo la Provinciale 31bis è al centro di un intervento più ampio da 3,5 milioni che prevede anche il raddoppio dell'infrastruttura e l'adeguamento della strada provinciale.

Nel Torinese meridionale, il ponte sul Po a Carignano lungo la Provinciale 122 vale 6,5 milioni. Infine, in val Chisone, il ponte di Inverso Pinasca assorbe 1,8 milioni complessivi, mentre il ponte di Villafranca Piemonte lungo la Provinciale 139 chiude il pacchetto con 2,8 milioni.

L’interrogazione di Avetta

È in questo contesto che il consigliere regionale del Partito Democratico Alberto Avetta ha depositato un’interrogazione urgente per chiedere una presa di posizione da parte della Giunta di centrodestra guidata dal governatore Alberto Cirio. Il documento chiede conto dello stato reale degli interventi e del destino delle risorse stanziate. In particolare, Avetta vuole sapere se la Regione stia seguendo passo dopo passo l'evolversi della situazione e quale sia l’esito, presso il MIT, della manifestazione di interesse presentata dalla Città Metropolitana.

«La Regione sta esercitando fino in fondo il proprio ruolo di coordinamento e pressione istituzionale?», chiede il consigliere canavesano. «Abbiamo la certezza che questi interventi verranno aggiudicati e consegnati nei tempi imposti, oppure stiamo correndo verso una scadenza che rischia di far saltare tutto?» E conclude definendo il silenzio del ministero «un altro schiaffo del Governo Meloni ai nostri territori. Tante parole ma pochi fatti».

La tagliola del 30 giugno

Il termine per l’aggiudicazione degli interventi, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato spostato prima al 31 dicembre 2025 e poi al 30 giugno 2026, ma avrebbe potuto essere allungata fino a fine anno.

Il senatore biellese Roberto Pella (Forza Italia) aveva infatti proposto, insieme all’Anci – di cui è vicepresidente vicario – un emendamento al Milleproroghe per spostare la scadenza al 31 dicembre 2026. Una proposta sostenuta trasversalmente da tutte le forze parlamentari. Ma nel testo finale della legge di conversione quell’emendamento non compare, così si resta fermi a giugno di quest’anno. Una data che con ogni probabilità gli enti locali non riusciranno a rispettare

Così il vicesindaco della Città Metropolitana Jacopo Suppo non usa giri di parole: «Sei mesi in meno che, nel mondo delle opere pubbliche, non sono un dettaglio burocratico. Sono la differenza tra programmare con un minimo di respiro e lavorare con l’acqua alla gola». Il suo giudizio sulla bocciatura dell’emendamento Pella è altrettanto diretto: «Dice molto sulla considerazione che il Governo ha nei confronti dei comuni».

Il Canavese aspetta il Ponte Preti

Tra i sette interventi in bilico, il nuovo Ponte Preti sulla Statale 565 Pedemontana a Strambinello è quello simbolicamente più pesante. Con i suoi 25,5 milioni di euro — quasi la metà dell'intero pacchetto metropolitano — garantirebbe un collegamento sicuro e moderno tra il Canavese orientale (Ivrea) e quello occidentale (Rivarolo Canavese, Castellamonte, Cuorgnè). Un’arteria fondamentale per il tessuto produttivo di un'area che fatica già a competere con i territori meglio connessi.

«Rinunciare al nuovo Ponte Preti significa pregiudicare pesantemente le imprese canavesane e le loro opportunità per crescere e per creare posti di lavoro», ha dichiarato Avetta. Un giudizio che riflette mesi di mobilitazione da parte dei sindaci del territorio, ai quali si sono aggiunti, nelle piazze, anche molti parlamentari di maggioranza. Che però, al momento del voto, non hanno salvato la proroga.

Programmazione al buio

Al problema della scadenza ravvicinata si aggiunge poi un secondo elemento di profonda incertezza. Entro aprile 2025 il Governo avrebbe dovuto comunicare l’elenco delle opere effettivamente finanziate tra quelle candidate dagli enti locali, dopo la ricognizione richiesta ai territori. Ma quell’elenco non è mai arrivato.

«Stiamo continuando a lavorare sulla progettazione e a spendere risorse», spiega Suppo. «Ma non sappiamo se le opere candidate saranno accettate». È il paradosso della programmazione al buio: si investono soldi pubblici, si mobilitano uffici tecnici, si elaborano progetti esecutivi senza avere la certezza che quei ponti rientreranno tra quelli coperti dai fondi statali. Un corto circuito amministrativo che, se non risolto, rischia di trasformare mesi di lavoro in carta straccia.

Basta il progetto

Insieme all’Anci, la Città Metropolitana chiederà almeno che entro giugno 2026 sia sufficiente concludere la progettazione, senza pretendere anche l'assegnazione completa delle opere. Una richiesta pragmatica: tra chiudere un progetto e aggiudicare un appalto si apre una sequenza obbligata di verifiche tecniche, controlli contabili, passaggi di gara. Procedure che non si comprimono per decreto.

La posta in gioco, del resto, è alta. Per l’area della Città Metropolitana di Torino si parla di oltre 61 milioni di euro, all'interno di un piano regionale che supera complessivamente i 135 milioni. Risorse che, senza lo sblocco definitivo delle procedure, rischiano di restare sulla carta. O, ancora peggio, di tornare indietro.