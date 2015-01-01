Sindaco Domodossola, errori e omissioni nello studio sul nuovo ospedale del Vco

Lo studio del Politecnico di Torino usato come base per scegliere il luogo su cui far sorgere il nuovo ospedale del Verbano-Cusio-Ossola è stato fatto con "molta superficialità" e contiene "errori e omissioni". Ad affermarlo è il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, che in una conferenza stampa ha illustrato gli esiti di una contro-relazione fatta dai tecnici del suo Comune sullo studio del Politecnico che ha indicato Piedimulera come sede migliore. Quell'area, dice, "presenta criticità rilevanti che non sono state messe in evidenza". "Non è vero che l'area di Piedimulera è libera da interferenze e la valutazione fatta non è corretta né corrisponde alla realtà - sostiene il primo cittadino di Domodossola, città che rischia di veder chiudere il suo storico ospedale San Biagio -. Nell'area proposta da Piedimulera ci sono, oltre a due elettrodotti correttamente indicati, anche un metanodotto e un pozzo di captazione che non vengono citati" nella relazione del Politecnico. Pizzi insiste poi sul punto relativo ai tempi di cantierizzazione: "Non è vero che a Piedimulera non occorra una variante al piano regolatore, è nella stessa situazione di Domodossola". Infine, secondo il sindaco, l'area di Piedimulera sorge "di fronte a un importante impianto industriale la cui attività è insalubre e ad alto impatto ambientale". "Non mi permetto di dire che qualcuno abbia agito in malafede, ma ci attendiamo correzioni - conclude Pizzi -. La superficialità forse è dovuta alla fretta, ma perché averne così tanta? Invierò la nostra relazione a tutti i soggetti coinvolti, così che nessuno un domani possa dire 'non sapevo' o 'non ero informato'".