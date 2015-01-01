Sgombero al parco Sempione di Torino, 14 denunce

Sono quattordici le persone denunciate e trentasei quelle identificate durante lo sgombero di un'area occupata all'interno del parco Sempione, nella periferia nord di Torino, avvenuto questa mattina nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione, disposta con ordinanza del questore di Torino, è stata condotta dalla polizia di Stato con la collaborazione dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale. Le quattordici persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva di terreni ed edifici; una di loro anche per violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino emesso dal questore. Dall'inizio dell'anno sono quaranta i controlli straordinari del territorio organizzati dalla polizia di Stato nel quartiere Barriera di Milano, dove si trova il parco.