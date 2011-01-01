POLVERE DI (5) STELLE

No a Lo Russo, l'arma di Conte per mettere Schlein all'angolo

La capogruppo M5s Disabato spara a zero sul sindaco, l'ex premier pronto a cogliere la palla al balzo per lanciare la sfida alla segretaria, con i sondaggi che lo danno leader del campo largo. Russi, Unia e Iaria si scaldano, inverosimile il ritorno di Appendino

C’è un motivo se, a poche ore dalla sortita torinese di Elly Schlein, la coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato ha deciso di sparare a zero contro la segretaria del Partito Democratico, rea di aver blindato il sindaco e compagno di partito Stefano Lo Russo in vista delle comunali del prossimo anno, concomitanti alle Politiche. “Ne trovo almeno dieci meglio di lui”, ha dichiarato urbi et orbi nei corridoi di Palazzo Lascaris. Parole che non lasciano molto spazio all’interpretazione e che in un partito dall’impostazione leninista, sostanzialmente privo di opposizione interna, non possono non avere il placet del leader Giuseppe Conte. Che proprio contro la Schlein – prima ancora che contro Giorgia Meloni – si gioca la corsa a Palazzo Chigi, ed è pronto a sfruttare lo spinoso dossier torinese come una pedina da muovere a suo favore nello scacchiere del campo largo.

Nessun compromesso

La reazione di Disabato, in fin dei conti, è del tutto logica. Con il suo endorsement incondizionato a Lo Russo, Schlein di fatto dimostra di non prendere in considerazione le rimostranze fatte in questi anni all’amministrazione cittadina, sia a livello di tematiche – ospedale della Pellerina e verde pubblico in primis – che di personalità, con l’attuale sindaco che ha sempre rappresentato una linea rossa per i pentastellati.

L’uomo che ha portato in tribunale l’ex sindaca Chiara Appendino e che ha sempre visto nei 5s il principale avversario, sia dai banchi dell’opposizione che da quelli della giunta, non può essere il nome giusto in grado di riunire il campo largo a Palazzo Civico. L’aveva detto la stessa Appendino all’ultima Festa dell’Unità, lo scorso settembre in Piazza d’Armi: “Se si vuole correre insieme serve un passo indietro da parte di tutti”. Evidentemente così non è stato, e allora ognuno per le sue.

La partita nazionale

Se le divergenze locali tra dem e pentastellati sono arcinote, è altrettanto evidente come non siano i vertici piemontesi dei due partiti a decidere se a Torino nel 2027 si correrà insieme o meno. L’abbiamo già visto in Toscana lo scorso autunno: gran parte dei militanti locali era contraria ad appoggiare il governatore uscente dem Eugenio Giani, ma Conte ha scelto la via dell’unità.

Anche in quel caso Appendino ha storto il naso, abbandonando anche la vicepresidenza del Movimento, ma non ha trovato nessuno disposto a seguirla nella sua battaglia isolazionista. Se l’avvocato del popolo decidesse di procedere in questo senso sotto la Mole, non si fermerebbe certo di fronte ai rimbrotti dei suoi.

Ma in questo momento Torino assume un significato diverso, e le parole di Disabato gli sono perfettamente congeniali: il Movimento 5 Stelle non firma assegni in bianco, e l’adesione al campo largo ovunque e comunque non è un automatismo. Se Schlein è “testardamente unitaria” l’ex premier ci ha abituati al suo abile camaleontismo, adattandosi di volta in volta alle esigenze del momento con particolare disinvoltura.

Vento a favore

Stando a quel che dicono i sondaggi infatti, non è Conte l’azionista di minoranza della coalizione: in caso di primarie per scegliere lo sfidante di Giorgia Meloni nel 2027, l’ex premier supera – e neanche di poco – la segretaria dem, e non si trova quindi nella posizione di dover fare concessioni agli alleati. Torino quindi è perfetto come spauracchio da agitare, come esempio negativo per chi dell’unità ne ha fatto un mantra. Se Schlein ci tiene davvero a correre insieme ovunque, dovrà fare delle concessioni, a partire proprio da quelle primarie di coalizione che potrebbero incoronare il suo principale rivale interno.

L’eccezione torinese

C’è però anche la possibilità che Torino non venga considerata da nessuno dei due leader così decisiva per le sorti del campo largo. Se si corre insieme a livello nazionale, si corre insieme a Roma (dove l’attuale sindaco dem Roberto Gualtieri è stato ministro dell’Economia nel Conte II) e si fa altrettanto a Milano (qui i 5s di fatto non esistono, ma possono contribuire a scegliere il successore di Beppe Sala) a Torino si può tener conto delle specificità locali e fare un’eccezione, a cui pochi faranno caso nell’ottica d’insieme.

D’altronde è quello che è già successo in occasione delle regionali piemontesi del 2024, dove Schlein le aveva provate tutte per incassare l’ok dei 5s: fatto ritirare la candidatura di Daniele Valle (che aveva già affisso i manifesti per le primarie), e messo al suo posto Gianna Pentenero, organizzato vari tavoli di confronto con la massima disponibilità a fare concessioni, ma niente da fare: i pentastellati agitano la bandiera della sanità, con il rifiuto categorico del partenariato pubblico-privato, e fanno saltare il tavolo. Così a sfidare Alberto Cirio non c’è stato un candidato unico, ma da una parte Pentenero e dall’altra Disabato. Un film che potrebbe ripetersi il prossimo anno.

I 5s torinesi scalpitano

A favorire la corsa separata anche il fatto che Torino ha una tradizione storicamente progressista, non a caso è l’unica grande città in cui il centrodestra non ha mai vinto, e i dem sono pronti a scommettere che non ci riusciranno nemmeno stavolta, specie se come sembra punteranno su un profilo identitario come quello di Maurizio Marrone, oggi assessore regionale al Welfare e uomo forte di Fratelli d’Italia in città: lui ci crede, ma per molti è poco più di una candidatura di bandiera.

Se quindi la destra non vince in ogni caso – è il ragionamento che fanno in parecchi in città – che bisogno c’è di snaturarsi? Così tra le fila dei pentastellati i nomi per sfidare Lo Russo in nome di un grillismo d’antan non mancano di certo: c’è il capogruppo in Sala Rossa Andrea Russi, l’ex assessore all’Ambiente e coordinatore cittadino Alberto Unia, o il deputato Antonino Iaria, già nella giunta Appendino con delega all’Urbanistica. Quest’ultimo infatti non ha dubbi: “Siamo tutti pronti, il M5s torinese è coeso e allineato. Lo Russo ha un ego smisurato che fa solo danni: pensa di aver già vinto, ma c’è tanta gente scontenta e potrebbero esserci delle sorprese”.

Se fosse lui il prescelto a sfidare l’attuale sindaco non sarebbe certo un problema: “Io sono sempre a disposizione per la mia città” afferma, aggiungendo che si sta già lavorando per la costruzione di una coalizione alternativa sia a Lo Russo che a Marrone, capace di intercettare il malcontento diffuso e magari di strappare l’appoggio di Avs, che spesso e volentieri ha trovato nei 5s una sponda per le proprie battaglie, sia a livello locale che nazionale, come dimostra il no al riarmo e l’adesione comune a livello europeo a The Left. Fantapolitica, certo, ma rende l’idea del clima che si respira tra i pentastellati torinesi: fatta eccezione forse per la consigliera comunale Valentina Sganga, ormai un corpo estraneo all’interno del Movimento, tutti sono concordi nel dire no al campo largo a trazione Lo Russo.

Appendino fuori dai giochi

Oltre ai nomi già citati, c’è un’altra ipotesi suggestiva che circola tra i 5s, ed è quella che vede il ritorno nell’agone cittadino di Chiara Appendino, che a Palazzo Civico c’è stata dal 2011 al 2021, prima come consigliera d’opposizione e nel successivo quinquennio come prima cittadina. Anche in questo caso Conte non si opporrebbe a una simile operazione: la sua praticamente certa sconfitta ne certificherebbe la fine politica, togliendogli dai piedi una competitor interna.

Ma proprio per questo motivo è inverosimile che tale scenario si verifichi: l’ex sindaca non è certamente un’idealista e sa benissimo che combattere una battaglia persa avrebbe il solo risultato di compromettere la sua carriera, già in fase calante. Assai più probabile si concentri su altre partite, come la vicepresidenza di Federtennis: c’è anche il suo zampino nel finanziamento da 5 milioni di euro che la federazione guidata da Angelo Binaghi avrebbe garantito alla Sae di Alberto Leonardis, sostenendolo nell’acquisto della Stampa e provando a ipotecare la permanenza delle Atp Finals a Torino fino al 2030. Per lei e per la città una partita ben più importante di quella che si gioca alle comunali del 2027.