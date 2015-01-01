Pd, i milioni annunciati per la sanità copriranno a malapena il deficit

"Il presidente Cirio con gli assessori Riboldi e Tronzano hanno annunciato con grande enfasi i 203 milioni destinati al Fondo sanitario regionale, ma la verità è che non si tratta di risorse aggiuntive: sono tagli su altri capitoli. Questi fondi bastano a malapena a coprire il buco dello scorso anno e svuotano risorse per gli interventi sul dissesto idrogeologico, il diritto allo studio e i trasporti". Così la capogruppo Pd in Regione Piemonte, Gianna Pentenero, con il vicepresidente della Commissione Bilancio, Fabio Isnardi. "Altro che potenziamento dei servizi: siamo di fronte - affermano i due esponenti Dem - all'ennesima azione per gettare polvere negli occhi. La giunta presenta come un successo ciò che è semplicemente un obbligo: coprire il disavanzo che loro stessi hanno generato. Parlano di servizi aggiuntivi, punti di emergenza h24, extra Lea e assunzioni, ma queste voci vengono finanziate ogni anno nello stesso modo, come confermato dagli stessi assessori. Non c'è alcuna svolta, nessun investimento strutturale, nessuna visione. C'è solo la necessità di limitare i danni".