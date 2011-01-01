Incidente stradale in tangenziale a Torino, un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud Savona-Piacenza, all'altezza dello svincolo di corso Regina Margherita, tra Torino e Collegno. Secondo le prime informazioni, intorno alle 6 due auto si sono tamponate. Il conducente di una Toyota Yaris è stato trovato privo di vita all'interno del veicolo. Il conducente della seconda vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria dai sanitari del 118 di Azienda Zero. La circolazione è rimasta completamente bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che indagano sulla dinamica dell'incidente.