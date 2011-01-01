Persiste alta pressione sull'Italia, bel tempo fino a metà mese

Persiste ed è stabile l'alta pressione sull'Italia, tanto che è previsto bel tempo con temperature primaverili fino a metà mese. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che non mancheranno "isolati piovaschi pomeridiani" tipici di questo periodo. "Al Nord, sul medio-alto Adriatico, e in particolare sulla Pianura Padana orientale - afferma - è prevista nebbia notturna e durante le prime ore del mattino. Questa, sollevandosi durante il giorno, si dissolverà o resterà intrappolata creando nubi basse e grigie. Nelle ore centrali, invece, non si escludono i primi temporali di calore specie nel weekend". Da domani, un vortice si avvicinerà all'Italia portando piogge e locali rovesci sulle Isole Maggiori. Questo quadro meteorologico perdurerà, a carattere sparso, durante il weekend. Secondo i modelli a lunga scadenza generati dall'intelligenza artificiale prima del 18 marzo non sono previste perturbazioni atlantiche in avvicinamento. Nel dettaglio: - Giovedì 5. Al Nord: locali nebbie mattutine in Val Padana, soleggiato altrove. Al Centro: nubi sparse con locali coperture. Al Sud: nubi in aumento in Sardegna e Sicilia, bel tempo e clima primaverile altrove. - Venerdì 6. Al Nord: tra nebbie, schiarite e clima piacevole. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: maltempo a tratti intenso su Sardegna e Sicilia, sereno o velato altrove. - Sabato 7. Al Nord: soleggiato. Al Centro: nubi irregolari. Al Sud: piogge sparse in Sardegna e localmente in Calabria; clima mite. - Tendenza: domenica con instabilità pomeridiana sugli Appennini.