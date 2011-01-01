Università Piemonte Orientale, +20% posti di Medicina a Novara e Alessandria

"In un momento storico di grande complessità con la riforma per l'accesso a medicina, l'ateneo si è assunto una precisa responsabilità. Abbiamo aumentato del 20% i posti dei corsi di Medicina e chirurgia di Novara e Alessandria, portandoli ad un totale di 280. E lo abbiamo fatto garantendo in modo assoluto l'altissima qualità della nostra formazione. Al contempo abbiamo rafforzato la nostra presenza nelle due strategiche aziende ospedaliere universitarie e nelle Asl. Partecipiamo con passione e determinazione al percorso dell'azienda ospedaliere universitarie come gli Irccs, un traguardo vicino alla felice conclusione per Alessandria e ben avviato per Novara". Così il rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Menico Rizzi, questa mattina a Vercelli durante la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2025. "Affianchiamo in questo - ha proseguito - la politica sanitaria della Regione Piemonte, mossi da una forte convinzione: la presenza della ricerca scientifica in ambito ospedaliero è irrinunciabile, e lo è proprio in virtù del suo inestimabile contesto universitario. Certo, le infrastrutture sono fondamentali, e non possiamo che gioire per l'avvio concreto del percorso che doterà Novara della sua Città della salute. Ma un ospedale all'avanguardia senza la professionalità e l'umanità del personale sanitario rischia di essere una cattedrale nel deserto".