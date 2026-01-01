Nuova governance per Acqua Sant'Anna, nel cda la terza generazione

Acqua Sant'Anna vara il nuovo assetto societario e organizzativo, nel segno della continuità e dello sviluppo dopo la scomparsa di Alberto Bertone. Fabrizio Bertone, fratello di Alberto, sarà presidente, Luca Cheri amministratore delegato. Entrano nel consiglio di amministrazione il figlio di Alberto, Filippo Bertone, e il nipote Giuseppe Bertone, figlio di Fabrizio, "espressione della terza generazione della famiglia, a testimonianza della continuità imprenditoriale e del rafforzamento della governance". La nuova governance, deliberata dal consiglio di amministrazione, ha l'obiettivo "di garantire stabilità, coerenza strategica e ulteriore impulso a un percorso di crescita solido e costante avviato fin dalla fondazione dell'azienda, che nel 2026 celebra trent'anni di storia e si conferma tra i principali operatori del mercato delle acque minerali in Italia". "Raccogliamo l'eredità professionale e umana di Alberto Bertone con grande rispetto e senso di responsabilità. Il nostro impegno è proseguire nel percorso di sviluppo dell'azienda valorizzando i principi che ne hanno guidato la crescita: le persone, la qualità del prodotto, l'innovazione e la sostenibilità" afferma l'ad Cheri. Il nuovo assetto - spiega l'azienda - si inserisce in un percorso evolutivo volto a consolidare ulteriormente il posizionamento dell'azienda sul mercato e a cogliere le opportunità di sviluppo future. Acqua Sant'Anna conferma così la propria solidità e la volontà di continuare a essere un punto di riferimento per clienti, partner e collaboratori, nel rispetto della propria storia e con una visione di lungo periodo.