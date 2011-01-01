DIRITTI & ROVESCI

Grosso guaio per il leader del No:

parla di una causa con il giudice

Il giurista torinese, autore del parere che difende la rieleggibilità del governatore valdostano Testolin, beccato in un fuorionda mentre ne discute con il presidente del Tribunale che dovrà deciderla. Urge separazione delle carriere tra difensori e magistrati - VIDEO

Scoppia un caso politico-giudiziario intorno a Enrico Grosso, il costituzionalista torinese diventato il volto della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia. A far esplodere la polemica è un fuorionda registrato durante un convegno dell’Università della Valle d’Aosta: i microfoni rimasti aperti intercettano una conversazione tra il professore e il presidente del Tribunale di Aosta Giuseppe Marra su una causa ancora da decidere. Il video finisce in diretta su YouTube insieme allo streaming del dibattito, poi sparisce. Ma ormai è tardi: la bufera è partita.

Il caso riguarda il ricorso presentato da Alleanza Verdi Sinistra contro l’elezione del presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin, contestata per il limite dei mandati. Una questione destinata ad arrivare al tribunale il prossimo 22 aprile, proprio davanti alla corte guidata da Marra. E qui entra in scena Grosso, perché il noto costituzionalista torinese ha redatto un parere giuridico per Testolin sulla sua rieleggibilità.

La conversazione captata

Durante il convegno sul referendum sulla giustizia, mentre i relatori sono ancora seduti al tavolo, i microfoni captano la conversazione tra il magistrato e il giurista. Marra accenna alla vicenda giudiziaria: c’è “un contenzioso”, dice, spiegando di aver letto l’atto introduttivo del ricorso. Poi aggiunge una frase che scatena immediatamente la polemica: “Si è rivolto a te quindi, sono contento, cioè sono fiducioso perché obiettivamente è una causa molto…”.

Grosso replica con una valutazione tecnica: “Secondo me ci sono dubbi sulla giurisdizione”. Il presidente del tribunale prosegue raccontando che la questione è stata già esaminata con la giudice relatrice, facendo riferimento alla differenza tra decadenza e diritto soggettivo. Il costituzionalista torinese osserva che proprio la decadenza è il cuore della domanda giudiziaria e aggiunge che la Regione sarà difesa da un collega “abbastanza noto, bravo”, che avrebbe intenzione di sollevare proprio quella questione. “Ce la studiamo, certo”, conclude Marra.

Guarda il video

Il video sparisce

Il dialogo dura pochi minuti, ma basta per accendere la miccia. Il video, inizialmente disponibile sul canale YouTube dell’università, già in serata non è più visibile. A sollevare pubblicamente il caso è Chiara Minelli, capogruppo di Avs nel Consiglio regionale valdostano e tra i promotori del ricorso contro l’elezione di Testolin. “Sono rimasta letteralmente basita nel sentire il dialogo che c’è stato al tavolo della conferenza”, attacca. “Si parlava di una materia che non c’entrava nulla con il referendum sulla magistratura. È inaccettabile e molto grave che ci sia stato un confronto su una questione così delicata in cui il presidente del tribunale dovrebbe avere un atteggiamento di totale imparzialità”. E poi la stoccata sulla sparizione del filmato: “Oggi sul sito dell’università il video della conferenza – casualmente? – non è più disponibile”.

La difesa del presidente del tribunale

A provare a raffreddare la polemica interviene lo stesso Giuseppe Marra, che ridimensiona l’episodio. Spiega di aver conosciuto Grosso proprio durante il convegno e racconta che l’incontro sarebbe stato del tutto casuale: quando il presidente della Regione è passato a salutarlo, il costituzionalista gli avrebbe detto di aver scritto a suo tempo il parere sulla sua eleggibilità.

“Per quanto riguarda la causa in questione c’è soltanto l’atto introduttivo”, precisa il magistrato. “La Regione non si è ancora costituita e non sarà difesa da Grosso. Lui ha detto che, secondo lui, potrebbe esserci un problema di giurisdizione e io ho semplicemente risposto che, se ci sarà, verrà valutato”. Marra insiste di non aver letto il parere del professore e di non aver anticipato nulla sull’esito del giudizio.

Il leader del No alla riforma

La vicenda però rischia di pesare soprattutto sul ruolo pubblico di Grosso. Il giurista torinese è uno dei protagonisti della battaglia contro la riforma della giustizia voluta dal governo, assumendo la presidenza del Comitato per il No promosso dall’Associazione nazionale magistrati. Una scelta che già aveva fatto discutere: un avvocato schierato al fianco delle toghe contro la separazione delle carriere, posizione che nel mondo dell’avvocatura non raccoglie certo consensi unanimi.

Il fuorionda valdostano finisce così per alimentare proprio l’argomento più caro ai sostenitori della riforma: quello di un rapporto troppo stretto tra una parte dell’avvocatura e la magistratura. Insomma, più che la separazione tra pubblici ministeri e giudici, qui sembra emergere un problema ancora più a monte: quello tra magistrati e difensori. Perché se le cronache raccontano spesso di relazioni e consuetudini troppo strette dentro le procure, non è difficile immaginare quanto il confine possa diventare ancora più sottile quando il dialogo riguarda chi difende le parti e chi è chiamato a giudicare.

La dinastia giuridica torinese

Dietro la figura di Grosso c’è una storia che a Torino pesa come una dinastia. Il nonno Giuseppe Grosso fu uno dei grandi studiosi di diritto romano del Novecento e sindaco della città negli anni Sessanta. Il padre Carlo Federico Grosso, penalista di fama nazionale, è stato vicepresidente del Csm, vicesindaco nel periodo della giunta social-comunista di Diego Novelli e presidente della commissione incaricata di elaborare la riforma del Codice penale. Una famiglia che da decenni rappresenta una delle colonne della cultura giuridica torinese e della sua tradizione progressista.

Un caso che pesa sulla campagna referendaria

È dentro questa genealogia che si colloca anche l’attuale ruolo del costituzionalista: quello di interprete della storica corrente della sinistra giuridica torinese, da sempre molto vicina al mondo della magistratura.

Ma adesso, nel pieno della campagna referendaria, quel breve scambio registrato in un’aula universitaria della Valle d’Aosta rischia di trasformarsi in un problema politico molto più grande. Perché il leader del fronte del No alla riforma della giustizia si ritrova improvvisamente al centro di una polemica che riguarda proprio il terreno su cui si combatte la battaglia: il rapporto tra magistrati, avvocati e potere giudiziario. E in un referendum che promette di essere combattuto fino all’ultimo voto, anche pochi minuti di microfoni aperti possono pesare molto più di un intero convegno.