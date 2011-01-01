Sacchetto (FdI), su guida autonoma recuperare il ritardo dell'Europa

La terza Commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha accolto in audizione i rappresentanti del centro di ricerca sull'automobile del Politecnico di Torino, del centro dell'intelligenza artificiale applicata alla guida autonoma del Politecnico di Milano e del laboratorio Hipert Lab dell'Università di Modena e Reggio Emilia per un approfondimento sul tema della guida autonoma. Un incontro che, sottolinea il presidente della Commissione, Claudio Sacchetto, "ha consentito di approfondire un argomento estremamente complesso ma fondamentale per il futuro tecnologico del Piemonte, dell'Italia e di tutta Europa" e dalla quale "è emerso un notevole ritardo dell'Europa nello sviluppo delle guida autonoma soprattutto come programmi di ricerca e investimento, troppo frammentati, rispetto a Usa, Cina e Giappone". "Questo aspetto preoccupa - spiega Sacchetto -, anche se viene espresso apprezzamento per l'approccio del Governo italiano a queste nuove tecnologie. La sfida sarà quella di riuscire a creare un programma unico in Europa per vincere questa sfida e per creare una tecnologia europea su questa tematica". "L'Europa deve farsi trovare pronta", conclude, ricordando che "in Piemonte esiste il Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di creare un punto di eccellenza nazionale, il gap da colmare è notevole ed è quindi necessario procedere celermente".