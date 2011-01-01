FIANCO DESTR

Vannacci marcia su Moncalieri: primo candidato sindaco

L'ex consigliere comunale leghista Calligaro, già fuoriuscito dal Carroccio dopo il commissariamento della sezione cittadina, si candida per Futuro Nazionale. "Non ci identifichiamo in questo centrodestra", ma c'è chi ci vede il gioco di sponda con il forzista Rosso

Se il centrodestra a Moncalieri non si muove, lo fanno i suoi consiglieri comunali, che stufi di essere ostaggio dell’indecisione delle segreterie provinciali passano armi e bagagli con il generale Roberto Vannacci. La pattuglia dei tre consiglieri comunali eletti con la Lega e fuoriusciti dopo il commissariamento della sezione cittadina del Carroccio, guidata da Arturo Calligaro è ora pronta a costituire il gruppo di Futuro Nazionale nella quinta città del Piemonte, che andrà al voto tra un paio di mesi. E proprio Calligaro sarà il candidato sindaco.

Centrodestra inconcludente

Dopo il caos che ha coinvolto la Lega moncalierese e la nomina del deputato Alessandro Benvenuto a commissario, Calligaro, insieme ai Alessandro Giachino e Stefano Zacà (ex Forza Italia nonché motivo della contesa finita in tribunale) hanno lasciato il Carroccio e hanno costituito il gruppo “L’Altra Destra”, che è stato subito adocchiato dal segretario provinciale di FI Roberto Rosso per fare sponda comune contro Lega e Fratelli d’Italia e imporre come candidato sindaco Federica Furino, figlia dell’ex calciatore della Juventus Beppe Furino, a sua volta candidato del centrodestra nel 2015, quando venne sconfitto dall’attuale sindaco Paolo Montagna. Ma alla fine i tre hanno preferito mettersi in proprio: “Non ci identifichiamo in questo centrodestra”, dice Calligaro allo Spiffero. “Decidono tutto le segreterie provinciali e si ricordano di Moncalieri solo sotto elezioni proponendo candidati fuori dalla politica”. Il riferimento è non solo alla Furino, ma anche al pasticciere Maurizio Fontana, che piace a Lega e FdI.

Candidato senza simbolo

Calligaro, classe 1954, veterano della politica locale (siede in consiglio da 30 anni), si prepara quindi a sfidare il candidato del centrosinistra Lorenzo Mauro, già portavoce di Montagna, sotto le insegne del nuovo partito di Vannacci, anche se non potrà utilizzarne il simbolo: lo stesso Vannacci, oltre a ribadire il ruolo di interlocutori del centrodestra, ha infatti dichiarato che “per tutto il 2026 il simbolo di Futuro Nazionale non verrà usato alle amministrative”, contando di usarlo solo a partire dal prossimo anno, a ridosso delle Politiche. Da capire quindi se e come il veto verrà aggirato, ma la sostanza non cambia: Vannacci sbarca anche a Moncalieri, il gruppo consiliare è stato già costituito e nei prossimi giorni verrà avviato il tesseramento, iniziato l’1 marzo a livello nazionale.

Mentre il centrodestra cittadino brancola ancora nel buio, con tavoli provinciali che non portano da nessuna parte, i consiglieri ex leghisti salutano la coalizione che a due mesi dal voto non ha ancora individuato un candidato, e che a questo punto rischia sempre più di presentarsi divisa: con un candidato in grado di togliere voti alla parte destra, il forzista Rosso e la sua Furino sperano di trarne vantaggio, arrivando al ballottaggio per conto proprio. Dividi et impera.