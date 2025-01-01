Delmastro, imbarazzante parlottio tra Grosso e giudice

"L'imbarazzante fuori onda di ieri all'università della Valle d'Aosta fra Enrico Grosso, avvocato e Presidente del comitato per il no e il Presidente del Tribunale di Aosta chiarisce oltre ogni ragionevole dubbio la necessità di intervenire con una riforma strutturale per garantire la terzietà, anche apparente, dei giudici. Ogni appello ai codici etici per garantire terzietà viene sgretolato dal fitto "parlottio" del Presidente del Comitato del No e del presidente del Tribunale circa una vicenda giudiziaria sulla decadenza del Presidente della Regione. Il Presidente del Tribunale si dichiara "contento" che il Presidente della Regione si sia rivolto proprio all'avvocato Grosso e "fiducioso". Perché un giudice deve essere "contento" del legale prescelto? Di cosa e per cosa il giudice è "fiducioso"? Anche io sono "contento" e "fiducioso": "contento" che sia emerso questo spaccato, "fiducioso" che gli italiani capiranno". Lo dichiara il Sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro delle Vedove.