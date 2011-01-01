GIUSTIZIA

Il Tar promuove le amministrazioni ma punta il dito sul bonus docenti

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale amministrativo, il presidente piemontese Prosperi fa una relazione in chiaroscuro, e rinnova l'appello sulla Carta del Docente: "500 euro l'anno sono un salasso per le spese giudiziarie" - VIDEO

L’Italia resta una Repubblica fondata sui ricorsi. Con un sistema amministrativo corretto nel complesso, ma appesantito da contenziosi ripetitivi e da una legislazione sempre più stratificata. Questo il quadro delineato dal presidente del Tar del Piemonte Raffaele Prosperi, nella relazione presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Torino, celebrata stamattina alla Scuola di applicazione dell’Esercito in via dell’Arsenale.

Amministrazioni corrette

Nel suo intervento, Prosperi ha voluto sottolineare come l’operato delle amministrazioni pubbliche piemontesi – a livello statale, regionale e comunale – sia caratterizzato da una “generale correttezza” e le illegittimità riscontrate nelle sentenze rientrano nella normale fisiologia del sistema giuridico: “Non si può immaginare un’area d’Italia, così come di qualsiasi altro Paese, in cui il rispetto di leggi così complesse sia pari al cento per cento”, ha spiegato Prosperi.

Pioggia di ricorsi dai docenti

Il presidente del Tar ha poi posto l’accento su alcune criticità che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sull’attività del tribunale amministrativo piemontese, e tra tutte spicca il contenzioso legato alla cosiddetta Carta del docente, il contributo annuale di 500 euro destinato agli insegnanti per l’aggiornamento professionale e l’acquisto di materiale didattico.

Secondo i dati illustrati nella relazione, i ricorsi per l’ottemperanza delle sentenze civili – necessari quando gli uffici non eseguono le decisioni dei tribunali del lavoro che riconoscono il bonus ai docenti – sono cresciuti in maniera significativa: nel 2024 sono stati 887 su un totale di 1082 ricorsi complessivi, mentre nel 2025 hanno raggiunto quota 2225. Numeri che generano un notevole peso amministrativo per il tribunale, già impegnato nella gestione di altri 1390 procedimenti ordinari.

Una situazione che il presidente ha definito particolarmente gravosa: il Tar del Piemonte, ha osservato, è tra quelli più “tartassati” d’Italia da questo tipo di contenzioso. Il problema nasce dal fatto che molte sentenze dei tribunali del lavoro, pur riconoscendo il diritto al bonus, non vengono eseguite dagli uffici competenti, costringendo i docenti a rivolgersi nuovamente alla giustizia amministrativa.

L’appello nel vuoto

Prosperi ha ricordato come già nella relazione dello scorso anno fosse stato rivolto un appello alle istituzioni e alle forze sindacali affinché si individuasse una soluzione normativa capace di evitare il moltiplicarsi dei ricorsi. Un appello rimasto però senza risposta. “Si è trattato di una voce che grida nel deserto”, ha commentato con amarezza il presidente, aggiungendo che queste cerimonie rischiano talvolta di ridursi a momenti più formali che realmente incisivi.

Basta nuove leggi

Nel suo intervento non è mancato un richiamo più generale al legislatore sulla qualità della produzione normativa. Prosperi ha invitato a una maggiore moderazione nel varo di nuove leggi, sottolineando come l’instabilità normativa contribuisca ad alimentare il contenzioso. “Fa sorridere –che in diciassette anni siano stati varati tre codici degli appalti: un tempo con il termine codice si indicavano testi destinati a durare secoli”.

Ambiguità sui migranti

Un’ulteriore criticità riguarda infine la disciplina dell’immigrazione. In questo ambito, ha spiegato il presidente del Tar piemontese, la normativa è diventata nel tempo sempre più frammentata e stratificata. Da qui la proposta di elaborare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni vigenti dalla fine degli anni Novanta a oggi, con l’obiettivo di ridurre ambiguità interpretative e contenziosi.

Il Tar di Sisifo

La relazione di Prosperi descrive così una giustizia amministrativa che, pur operando in un contesto complesso, continua a svolgere un ruolo essenziale di garanzia. Ma al tempo stesso evidenzia come l’efficienza del sistema dipenda anche da scelte legislative più stabili e da una maggiore attenzione delle amministrazioni nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Altrimenti i giudici del Tar continueranno a essere sommersi dai ricorsi: “È come il mito di Sisifo, per quanti riusciamo a smaltirne ne arrivano sempre altri”. Un’immagine che descrive in maniera cruda quanto accurata il sistema giudiziario italiano.