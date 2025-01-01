Ravello-Raiteri (Fdi): "Sulla sanità la Regione investe e non taglia"

I consiglieri regionali Fdi Roberto Ravello e Silvia Raiteri smentiscono "le ipotesi catastrofiche dell'opposizione" sulla sanità piemontese, affermano che "la Regione investe e non taglia i servizi" e che "è irreale parlare di piani di rientro e commissariamento". "Stiamo portando avanti - sottolineano i due esponenti Fdi - un programma di razionalizzazione dei costi e di efficientamento dei servizi di grande portata, che sta dando i suoi benefici in termini di spesa, senza aver provocato né tagli, né chiusure di reparti, come invece è avvenuto in maniera avventata e indiscriminata quando al governo c'era il centrosinistra. L'ormai solita litania di ricostruzioni fantasiose e scenari allarmistici che non hanno riscontro nella realtà si schianta di fronte al lavoro dell'assessore Riboldi che sta dando ottimi risultati, contenendo tutta una serie di spese improduttive. Si è potenziato - affermano - il controllo delle spese delle singole Asl; si sono contenute le prestazioni dei gettonisti risparmiando 45 milioni di euro; sono stati centralizzati e razionalizzati gli acquisti; sono state bloccate le spese extra-budget delle cliniche convenzionate; è stato rafforzato il sistema di monitoraggio delle spese ed è stato avviato un processo di razionalizzazione delle spese farmaceutiche". "Il bilancio della Regione - aggiungono - è in equilibrio finanziario, perché la giunta ha deciso di investire sulla Sanità, integrando le risorse provenienti dal fondo nazionale. Qualsiasi ipotesi di Piano di rientro e commissariamento è fuori dalla realtà: la sinistra parla di buco o di disavanzo probabilmente perché nella loro logica quando è necessario si tagliano i servizi, non si investono ulteriori risorse. Comprendiamo le loro difficoltà ad afferrare la logica di una politica così lontana dal loro modus operandi, ma possiamo rassicurare i cittadini piemontesi: il bilancio della Regione gode di ottima salute".