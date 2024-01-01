Reale Group, utile 2025 a 320,5 milioni, in crescita del 45,5%

Reale Group chiude il 2025 con un utile di esercizio pari a 320,5 milioni di euro, in crescita del 45,5% rispetto al 2024 grazie al contributo positivo di tutti i settori del gruppo (assicurativo, immobiliare, servizi e bancario) e di tutti i Paesi. La raccolta premi tocca i 6,6 miliardi di euro (+4,7%), in crescita sia nel mercato italiano sia in quello internazionale; nella gestione assicurativa Danni un combined ratio operativo pari al 92%, in miglioramento di 3,5 punti percentuali rispetto al 2024 (95,5%) con una crescita sostenuta dei premi al 5,6%; nella gestione Vita un margine di redditività dello 0,76% sulle masse gestite. L'indice di solvibilità del gruppo (calcolato al quarto trimestre 2025) cresce ancora attestandosi al 337,8% (326,6% nel 2024). "Il 2025 è stato un anno molto positivo per Reale Group e non solo sul fronte dei numeri di bilancio. Cresciamo in modo sostenibile in tutte le aree di business e in tutti i paesi del gruppo. Questi risultati riflettono l'impegno di tutti gli stakeholder delle società del gruppo (dipendenti e agenti in primis) e il successo di tutte le azioni intraprese nel rafforzare in modo strutturale la generazione di valore, la redditività del business e l'eccellenza del servizio per i nostri soci clienti" commenta Luca Filippone, direttore generale di Reale Group. "Il gruppo continua a crescere in modo solido - spiega - nonostante un anno caratterizzato da un contesto geopolitico e macroeconomico complesso, confermando le proprie ambizioni di diversificazione geografica e nei servizi. Ne è dimostrazione il recente accordo vincolante per l'acquisizione di Lifenet, nella top 5 dei gruppi di sanità privata in Italia, che va esattamente in questa direzione. Questo quadro generale non può che farci guardare con fiducia al futuro dell'azienda".