POLITICA & GIUSTIZIA

Referendum, scontro tribale.

"Anm al limite dell’eversione"

Una campagna dai toni accesi e spesso lontana dalla vera questione in ballo. I sondaggi indicano un No in leggero vantaggio, tutto dipenderà dall'affluenza. Il costituzionalista Cavino: "Scemenze da una parte e dall'altra, ma i cittadini vogliono conoscere"

“Anziché confrontarsi sul merito, tutto sta sempre più scivolando verso uno scontro tribale. A questo hanno contribuito entrambe le parti: spesso quando parla un esponente dell’Associazione nazionale magistrati porta voti al sì, e quando prendono la parola esponenti politici favorevoli alla riforma finiscono per alimentare il fronte del no”.

Massimo Cavino, costituzionalista e professore ordinario all’Università del Piemonte Orientale, è un convinto sostenitore della riforma. Come ricorda, si era ripromesso di non farsi coinvolgere più di tanto nella campagna referendaria, “invece mi ritrovo a partecipare ad almeno quattro incontri alla settimana”. E proprio da quei confronti frequenti “con chi vuole capire per decidere” traccia un quadro che non coincide con quello di molti sondaggi, secondo cui il fronte contrario sarebbe in vantaggio.

“L’umore che percepisco nel fronte del Sì è di una certa tranquillità. Incontrando le persone ricavo la sensazione che la partita sia ovviamente aperta, ma che il Sì sia ancora in vantaggio. L’aspetto determinante, ovviamente, sarà l’afflusso alle urne: con un’affluenza elevata aumenta il vantaggio a favore della riforma”.

Confronto tra scemenze

Ma non è solo su chi potrà vincere quella che si sta giocando come una partita, con curve di tifosi sempre più calde, che verte il colloquio con lo Spiffero. C’è da ragionare sul crinale tra una politicizzazione sempre più esasperata della consultazione popolare e l’approfondimento del tema, “un crinale su cui si sta a fatica. Confesso che l’andamento generale della campagna referendaria è abbastanza deludente, un’occasione persa. Continuare a raccontare che si va a votare per non avere più casi Garlasco è una scemenza, e dire che bisogna votare no per evitare che la magistratura finisca sotto il tallone della politica è un’altra scemenza. Siamo a un confronto tra scemenze”.

Un quadro desolante che, tuttavia, dalle parole del costituzionalista piemontese sembra trovare conforto – e forse rimedio – proprio in chi, o in una parte di chi, andrà a votare.

Professori da bocciare

“Parlando con le persone arrivano domande precise e pertinenti, che richiedono risposte altrettanto precise. Penso, ad esempio, a quando mi viene chiesto se rispetto alle decisioni in materia disciplinare dell’Alta Corte sarà previsto il ricorso in Cassazione, e io rispondo che sono convinto di no, anche se questo può suonare scomodo”.

Ma poi ci sono le tifoserie, le prime linee a cui una parte e l’altra affidano la battaglia, combattuta con armi spesso improprie. Cavino inizia guardando proprio all’interno della sua categoria: “Trovo incredibile vedere miei colleghi professori universitari sostenere tesi che, se sostenute da un nostro studente al primo anno di giurisprudenza, lo porterebbero alla bocciatura. Questo è brutto, perché il 24 marzo torneremo tutti a fare il nostro mestiere. Sarebbe quindi una buona cosa che noi giuristi, così come i magistrati e gli avvocati, non degradassimo la nostra professione con atteggiamenti che non sono decorosi”.

Anm partito politico

Già, i magistrati. Lo scontro, durissimo, con il loro ex collega diventato guardasigilli, anche se questa non è la questione più grave. Lo è, agli occhi di Cavino, ben altro: “Per i magistrati il tema è la liceità di un’azione condotta non dal singolo, che ha diritto costituzionale di farlo, ma dall’Anm. Trovo che l’istituzione di un comitato per il no da parte dell’Associazione nazionale magistrati sia qualcosa al limite dell’eversivo”.

Parole durissime che certo infiammeranno l’ennesima polemica. Ma resta il fatto che “l’Anm è un oggetto misterioso: ha elementi del sindacato, ma il decreto 109 del 2006 dice che il magistrato non deve essere organico ad alcun partito politico. Questo mi porta a dire che non possono trasformare la loro associazione in un partito. Nel momento in cui costituiscono un comitato che ha come finalità l’orientamento del voto in una campagna referendaria, diventano a tutti gli effetti un partito politico. Non lo dico – sottolinea il costituzionalista – io: lo dicono anche i regolamenti comunitari che disciplinano la pubblicità politica. Chiedere voti per un referendum è attività politica”.

I padri costituenti

E al fronte del No che, con toni a dir poco gravi e allarmati, avverte del rischio per la Costituzione, il professore che di questa materia si occupa ricorda che “i tanto evocati padri costituenti avevano scritto l’articolo 68 della Costituzione, che disciplinava l’autorizzazione a procedere per i parlamentari mettendo la politica al di sopra di tutti i poteri. Quando si è modificata l’autorizzazione a procedere si è introdotto un elemento di antipolitica, stabilendo che ad avere l’ultima parola dovesse essere la magistratura”.

Da qui quella modifica dell’equilibrio dei poteri. “Ma quello difeso dall’Anm non è lo stesso voluto dai costituenti, bensì quello venutosi a creare dagli anni Novanta, quando la magistratura, con un’opera certo meritoria, ha fatto piazza pulita proprio di quei partiti costituenti che oggi invoca. Poi ha riempito il vuoto lasciato. Così oggi, se dobbiamo dire verso dove è sbilanciato il potere, non dobbiamo indicare né l’esecutivo né il legislativo, ma proprio il giudiziario”.

Difendere la Costituzione

Eppure, la Costituzione viene indicata dal fronte del no come l’oggetto da difendere proprio rispetto alla riforma che divide le carriere e che soprattutto riorganizza il Csm con uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, istituendo inoltre l’Alta Corte per le questioni disciplinari. Ebbene, proprio la Costituzione “viene brandita come una clava, con il solito populismo che abbiamo di recente visto anche da parte di don Luigi Ciotti. Queste sortite da assemblea di liceo francamente ce le risparmieremmo volentieri”.

Toghe custodi della Carta

Figlia di quegli anni Novanta, quando la magistratura prese a colmare e occupare il vuoto della politica, è gran parte dei magistrati di oggi, tra i più attivi contro la riforma.

“Si sono formati – sostiene Cavino – con l’idea non solo di essere i garanti della giurisdizione, ma gli unici custodi della Costituzione. Inaccettabile. Un autore che loro citano spesso, Gustavo Zagrebelsky, nel suo libro Il diritto mite, chiedendosi chi sia il padrone del diritto oggi, il legislatore o il giudice, conclude che il diritto non ha un padrone, ma deve ‘essere il risultato della faticosa e operosa concordia di tutti’”.

Fiducia nei cittadini

Da qui al voto la necessità di raddrizzare molte storture e posture appare chiara, ma il professore non ostenta ottimismo: “Temo che non ce la si farà. Dal fronte a favore della riforma si continuerà a porre l’accento su casi di malagiustizia, parlando alla pancia, il che non depone a favore; mentre dall’altra parte si continuerà a sostenere che si mette a repentaglio la democrazia e ad affermare altre cose che, se fossero vere – come quelle sostenute dalla mia collega torinese Alessandra Agostino – io emigrerei dall’Italia”.

Con questi presupposti e con la previsione di una campagna referendaria sempre più accesa e divisa dalla politica, per il costituzionalista resta una speranza, non da poco e non priva di fondamenta: “Sono convinto del buon senso dei cittadini e a quello bisogna affidarsi, a chi mostra la volontà di capire e approfondire andando oltre uno scontro sempre più politico e sempre meno basato sulla vera questione del referendum”.