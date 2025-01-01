Possibili disservizi Città salute il 9 marzo per sciopero Usb, Usi, Slai Cobas

Lunedì 9 marzo 2026, a causa dello sciopero di tutto il personale del comparto sanità, indetto dalle organizzazioni sindacali confederazione Usb, Usi e Slai Cobas, per l'intera giornata l'erogazione delle prestazioni potrà subire ritardi o disservizi. Sono comunque garantiti i servizi minimi essenziali, tra i quali il pronto soccorso e le urgenze. Alcuni servizi al pubblico presso l'azienda ospedaliero universitaria Città della salute e della scienza di Torino subiranno modifiche.