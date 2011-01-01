Mercato immobiliare a Torino, nel 2025 prezzi in salita per affitti e vendite

Nel 2025, il mercato immobiliare di Torino ha registrato andamenti positivi per le compravendite e per le locazioni. I costi delle abitazioni in vendita sono aumentati del 3,5 per cento e i canoni di affitto del 6,4 per cento. Nonostante gli incrementi, il capoluogo piemontese mantiene prezzi unitari inferiori rispetto alla media delle altre città metropolitane italiane. Secondo un rapporto di Immobiliare.it, per comprare casa a Torino alla fine del 2025 servivano mediamente 2.077 euro al metro quadro, 12,2 per affittare. Guardando alle previsioni per il 2026, i canoni di locazione continueranno a crescere a un ritmo superiore rispetto ai prezzi di vendita, rispettivamente del 4,3 per cento e del 3,7 per cento. Nel 2025, a Torino la pressione di domanda nel comparto delle compravendite è cresciuta più che negli altri mercati metropolitani, con un aumento del 30,1 per cento. Per gli affitti, invece, la pressione è scesa dell'11,6 per cento. Per quanto riguarda l'offerta, si evidenzia una diminuzione di quasi 6 per cento nelle vendite e un incremento del 22,2 per cento negli affitti. I livelli di accessibilità economica alla casa a Torino sono superiori rispetto alla media delle grandi città italiane. I nuclei monoreddito possono accedere al 47,2 per cento degli immobili proposti in vendita, a fronte del 6,5 per cento di Milano e del 9,4 per cento di Roma. Per gli affitti la quota si abbassa al 29,1 per cento, comunque superiore a Milano (4 per cento) e alla capitale (2,3 per cento). Per i nuclei bireddito, le coppie possono accedere al 75,2 per cento delle case in vendita e al 76,7 per cento di quelle in affitto. Da inizio 2021 a fine 2025, l'accessibilità si è ridotta di 6,8 punti percentuali. Secondo l'analisi delle compravendite, nel 2025 sono state concluse 16.890 operazioni, con un rialzo del fatturato del 7,5 percento per 2.960 milioni complessivi.