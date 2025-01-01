Adventure Spa nomina Davide Nicoletti direttore commerciale

Adventure Spa, pmi torinese proprietaria del portale ameconviene.it quotata su Euronext Growth Milan, si rafforza con la nomina di Davide Nicoletti, manager con background in ingegneria gestionale e oltre 15 anni di esperienza in ruoli di vertice, come direttore commerciale. L'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo strategico dell'azienda, attraverso una mission orientata alla crescita. "Abbiamo deciso di affidare a Nicoletti la direzione commerciale della nostra società per la sua pluriennale esperienza manageriale e soprattutto per la sua capacità di fare squadra - spiega in una nota Silvana Cozza, ceo Adventure Spa -. I numeri sono importanti, ma per massimizzare il crescente processo di digitalizzazione e di informatizzazione del mercato é necessario governare i meccanismi relazionali, dove donne e uomini sappiano esaltare le qualità umane. Davide ha dimostrato di essere la persona giusta per le sue capacità di leadership sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo". "Oggi intraprendo un nuovo percorso in Adventure Spa con grande entusiasmo ed orgoglio - commenta Nicoletti -. È un privilegio entrare a far parte della famiglia di Adventure Spa. Assumo il ruolo di direttore commerciale con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo strategico dell'azienda, attraverso una mission chiara e orientata alla crescita".