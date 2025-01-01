FIANCO DESTR

Fratelli in fuga da FdI: regia di Chiarelli (l'ombra di Vannacci)

A Novara tre consiglieri comunali costituiscono un nuovo gruppo. In Provincia a guidarlo c'è Laterza, portaborse dell'assessora. Per alcuni è solo una mossa di avvicinamento al nuovo partito del generale, con l'idea di candidarsi in parlamento nel 2027

L’arruolamento volontario in Futuro Nazionale, la nuova formazione guidata dal generale Roberto Vannacci dopo il suo addio alla Lega, in Piemonte procede spedito. E ora avrebbe trovato anche un reclutatore d’eccezione: l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli, da tempo in rotta con Fratelli d’Italia e con il leader locale, il senatore Gaetano Nastri. Anche all’interno della giunta guidata da Alberto Cirio è ormai separata in casa con i suoi colleghi, così inizia a pensare alle Politiche del 2027, con uno schema ben preciso in mente.

Movimenti su Novara

Lo Spiffero ne parlava già un mese fa, e al tempo i diretti interessati smentivano categoricamente. Oggi però la notizia è che i consiglieri comunali di Novara Mauro Gigantino e Michele Ragno lasciano FdI (di cui Ragno era anche capogruppo a Palazzo Cabrino) e costituiscono un nuovo gruppo, denominato “Alleanza Novarese”, insieme al già fuoriuscito Maurizio Nieli. Gigantino è a sua volta consigliere provinciale, e ha dato vita all’analogo gruppo consiliare insieme al collega Luigi Laterza. Non un nome qualsiasi, ma quello di uno più fidati collaboratori dell’assessore Chiarelli. E qui il cerchio si chiude: in attesa di esporsi in prima persona manda avanti i suoi per tessere una tela ancora tutta da definire.

Mani avanti

Nell’atto di costituzione del gruppo provinciale, Gigantino e Laterza (designato capogruppo) specificano che la nuova formazione non è legata in alcun modo a Futuro Nazionale: “Tale denominazione richiama esclusivamente la dimensione territoriale e l’identità provinciale del gruppo, senza alcun riferimento, diretto e/o indiretto, a sigle e/o simboli riconducibili a partiti politici nazionali”. Excusatio non petita a fronte di voci che circolano incessantemente da settimane e vedono i tre consiglieri sempre più vicini a Vannacci. E se ora a questi si aggiunge Laterza è facile intuire chi sarà il prossimo, o sarebbe meglio dire la prossima. Una cosa è certa: i quattro fuoriusciti sono tra loro abbastanza eterogenei e in passato sono stati spesso su posizioni diverse (Ragno non è propriamente un seguace storico della Chiarelli e Gigantino ha avuto in Federico Riboldi un proprio riferimento, addirittura candidandosi a Casale): oggi però sono accomunati dalle incognite sui rispettivi destini.

Il piano Chiarelli

Chiarelli sa che la sua esperienza in Fratelli d’Italia è ormai giunta al capolinea, tanto da aver già provato un avvicinamento a Forza Italia nei mesi scorsi, prontamente stoppato dal governatore Cirio, che è anche vicesegretario nazionale del partito e non ha alcun interesse ad alterare gli equilibri della sua maggioranza. Così l’assessore ha rivolto le sue attenzioni verso la nuova creatura vannacciana, che farebbe da trampolino al suo sbarco in parlamento nel 2027.

Contando sul fatto che lo stesso Cirio punti a trasferirsi a Roma e la legislatura regionale abbia vita breve, Chiarelli guarda avanti, e in Futuro Nazionale potrebbe aver trovato il cavallo giusto su cui puntare. Non una scelta di puro istinto, ma ben ragionata: con la nuova legge elettorale proporzionale allo studio, Futuro Nazionale potrebbe arrivare ad eleggere due-tre parlamentari in Piemonte. Per ora in lizza c’è il solo Emanuele Pozzolo, altro fuoriuscito da FdI. Con lui e Chiarelli si realizzerebbe una perfetta abbinata di genere all’interno del listino, tant’è che i due si sarebbero già incontrati per definire una simile prospettiva. Ma in un momento in cui ognuno fa il suo gioco sono voci da prendere con le pinze.

Valvola di sfogo

Il nuovo partito di Vannacci si è infatti trasformato rapidamente in una sorta di bottone rosso da premere alla bisogna: chiunque entri in rotta con i partiti del centrodestra, ha buon gioco ad agitare lo spettro del generale come arma negoziale, amplificata dagli stessi vannacciani che hanno tutto l’interesse a mostrarsi attrattivi in questa prima fase, con il tesseramento avviato meno di una settimana fa.

Nel caso in cui non si riesca a trovare un compromesso con la coalizione Futuro Nazionale si trasforma in approdo sicuro: è già successo a Moncalieri, dove l’ex leghista Arturo Calligaro ha annunciato che correrà a sindaco per conto di Vannacci e con il sostegno degli altri due consiglieri fuoriusciti Alessandro Giachino e Stefano Zacà; succederà con ogni probabilità anche a Trecate, dove l’ex sindaco Federico Binatti e la sua fedelissima Rosa Criscuolo sono stati espulsi da FdI dopo che quest’ultima ha annunciato la candidatura a sindaco: per ora hanno costituito una lista civica, ma le interlocuzioni con gli uomini del generale (nello specifico l’ex vicesindaco Alessandro Pasca e il presidente del consiglio comunale Giorgio Ingold) non si fermano e portano nella direzione di una candidatura comune.

Lo stesso schema ora potrebbe ripetersi a Novara, dove dalla nuova “Alleanza Novarese” le sirene vannacciane sono pronte ad ammaliare gli erranti consiglieri, e a guidarli verso il nuovo approdo troverebbero niente meno che l’assessore Chiarelli.