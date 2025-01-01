Canavese per il Sì

Si terrà lunedì 9 marzo alle ore 21, presso la sede della Lega di Castellamonte (via P. Educ, 33), l’incontro pubblico dal titolo “Io voto Sì – La Riforma che fa Giustizia”, un appuntamento dedicato all’approfondimento dei contenuti e degli obiettivi della riforma della giustizia. L’iniziativa, promossa a livello locale, nasce con l’intento di offrire ai cittadini del Canavese un’occasione concreta di informazione e confronto su un tema centrale per il funzionamento dello Stato e per la tutela dei diritti. La riforma, al centro del dibattito politico nazionale, punta a rendere il sistema giudiziario più efficiente, a ridurre i tempi dei procedimenti e a rafforzare le garanzie per i cittadini.

Ad aprire la serata sarà Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega e presidente della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea, che illustrerà il quadro politico e istituzionale della riforma. Interverrà inoltre l’avvocato Giuseppe Damini, segretario del Comitato “Canavese per il Sì”, che offrirà un contributo tecnico-giuridico sui principali aspetti della riforma e sulle motivazioni a sostegno del voto favorevole. In collegamento video parteciperà anche l’onorevole Simonetta Matone, deputato della Lega in II Commissione Giustizia ed ex magistrato, che porterà la propria esperienza professionale e parlamentare all’interno del dibattito. L’incontro sarà aperto al pubblico e prevede uno spazio dedicato alle domande e agli interventi dei partecipanti, con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto e trasparente tra rappresentanti istituzionali e cittadini.