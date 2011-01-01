VERSO IL VOTO

A Torino tabelloni col contagocce:

"Lo Russo boicotta il referendum"

Forza Italia accusa il sindaco di ridurre gli spazi per la propaganda della consultazione: scelta studiata per raffreddare la partecipazione proprio mentre i sondaggi indicano che tutto si giocherà sulla mobilitazione degli elettori. Il caso in Sala Rossa

Quando la partita si gioca sull’affluenza, anche un tabellone può diventare un’arma politica. Soprattutto se il referendum si preannuncia tirato e se il padrone di casa – il sindaco Pd Stefano Lo Russo – sta dalla parte del No. A Torino la campagna referendaria passa così dagli slogan alle bacheche comunali, con Forza Italia che accusa Palazzo Civico di aver ridotto al minimo gli spazi per le affissioni della propaganda.

A lanciare l’affondo è il senatore Roberto Rosso nella sua veste di segretario provinciale azzurro che, assieme al responsabile cittadino Marco Fontana, parla senza mezzi termini di una scelta “scientemente calcolata” per raffreddare la partecipazione al voto.

Due tabelloni a Circoscrizione

Il casus belli è la decisione del Comune di Torino di predisporre solo due postazioni per Circoscrizione per le affissioni elettorali dedicate al referendum. Una dotazione che, secondo Forza Italia, non regge il confronto con quanto previsto negli altri centri della provincia.

«Il Comune ha deciso di installare solo due postazioni per circoscrizione per i tabelloni destinati alla propaganda elettorale referendaria – denuncia il partito di Antonio Tajani –. Si tratta di una scelta scientemente calcolata per boicottare l’affluenza: basta confrontare il numero di postazioni con quello previsto negli altri Comuni del Torinese».

Gli esponenti di Forza Italia ricordano come il contingentamento degli spazi fosse stato giustificato nelle elezioni amministrative dal proliferare delle liste civetta, con conseguente aumento dei costi. Ma stavolta la situazione sarebbe ben diversa. «Comprendevamo quella scelta alle comunali – spiegano – ma qui parliamo di appena nove soggetti che hanno fatto richiesta di affissione. Non c’è spazio per parlare di una decisione presa in buona fede».

Il sindaco del No

Il sospetto degli azzurri nasce anche dalla posizione politica del primo cittadino. Il sindaco Lo Russo, come già emerso nel dibattito nazionale e locale, si è infatti schierato apertamente per il No al referendum, allineandosi alla linea prevalente nel Partito Democratico. Posizione annunciata nei giorni scorsi con un video diffuso sui social. Nel messaggio il sindaco, “da cittadino prima ancora che da sindaco”, dice di “soffrire quando la giustizia diventa un’arma politica perché perde credibilità e a rimetterci siamo tutti”. Parole solenni, quasi da custode della purezza istituzionale, postura contraddetta però da quanto egli fece nel 2017, quando sedeva in Sala Rossa come capogruppo del Pd, quando presentò un esposto in procura contro l’allora sindaca Chiara Appendino su una vicenda amministrativa.

Nel video, peraltro, il sindaco non entra praticamente nel merito dei quesiti referendari – separazione delle carriere, riforma del Csm, Alta corte disciplinare – preferendo spostare il discorso su temi più generali come l’efficienza della giustizia, la durata dei processi e le risorse del sistema giudiziario. Una scelta che i sostenitori del Sì liquidano come un esercizio di benaltrismo: parlare di tutto tranne che del referendum.

Da qui la lettura maliziosa – ma politicamente inevitabile – che arriva dal centrodestra. «Lo Russo interviene a gamba tesa sul referendum – attaccano – puntando a non far ricordare la data ai suoi concittadini. Questa è la democrazia “alla carta” del Pd».

Per questo Forza Italia ha chiesto al proprio gruppo a Palazzo Civico di presentare un question time urgente per chiedere un aumento degli spazi destinati alla propaganda. «Torino conta circa una quarantina di quartieri storici che meritano tutti la stessa attenzione», insistono Rosso e i dirigenti azzurri.

L’incognita che decide: l’affluenza

La polemica torinese non nasce nel vuoto. Dietro lo scontro sui tabelloni c’è infatti la variabile che incombe sull’intero referendum: la partecipazione al voto. Gli ultimi sondaggi raccontano un quadro molto mobile. Il Sì risulta spesso in vantaggio, con percentuali che oscillano tra il 52 e il 55%, ma l’esito cambia sensibilmente a seconda dell’affluenza.

Le simulazioni indicano che con una partecipazione bassa – attorno al 46% – il No potrebbe prevalere, mentre con un’affluenza più alta, intorno al 58-59%, il Sì avrebbe buone probabilità di imporsi. Significa che più gente va alle urne, più cresce il peso dell’elettorato favorevole alla riforma. Se invece i seggi restano semivuoti, il fronte del No – dove si colloca anche il sindaco di Torino – parte con qualche carta in più.

Ecco perché la disputa sugli spazi per i manifesti non è una questione di lana caprina. In una consultazione dove la soglia di mobilitazione degli elettori può cambiare il risultato, ogni dettaglio – dalle affissioni alla visibilità della data del voto – diventa terreno di battaglia politica. E così, sotto la Mole, la campagna referendaria comincia da un luogo molto torinese: il tabellone delle affissioni. Piccolo pezzo di lamiera, grande posta in gioco.