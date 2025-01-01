ALLE URNE

Referendum, Sì al cardiopalma: partita decisa da chi resta a casa

Tutti gli istituti demoscopici sono d'accordo: la partita è aperta. La vittoria di un fronte o dell'altro però dipenderà da quanti andranno a votare. Anche in questa consultazione (pur senza quorum) l'affluenza sarà determinante. I dati dell'ultimo sondaggio BiDiMedia

Ormai è chiaro, a determinare il risultato del referendum sulla giustizia saranno gli indecisi. L’affluenza bassa favorirebbe i contrari alla riforma, ma la forbice tra i due schieramenti in tutti gli scenari previsti è ridotta all’osso. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da BiDiMedia il Sì è ancora in vantaggio con una forbice che va dal 50,4% al 51,8%, ma c’è un trend di crescita del No che nelle ultime settimane è stato costante ed evidente. Nonostante questo gli italiani sono ancora pronti a scommettere che a spuntarla saranno Giorgia Meloni e alleati.

I meno interessati decideranno

A decidere se la riforma costituzionale della giustizia passerà oppure no saranno quelli che in apparenza sono meno interessati. Il referendum del 22 e 23 marzo non prevede il raggiungimento del quorum, ma anche in questo caso sarà determinante l’affluenza alle urne. A fotografare la situazione che giorno dopo giorno si sta cristallizzando sono un po’ tutti gli istituti statistici e la conferma arriva anche dall’ultimo sondaggio pubblicato da BiDiMedia lo scorso 4 marzo: con un’affluenza bassa il fronte del No è avvantaggiato.

La distanza tra chi è favorevole alla riforma proposta dal Governo e chi è contrario rimane però sempre risicata. Sono tre gli scenari che vengono proposti da BiDiMedia e in tutti e tre il Sì è in vantaggio, ma lontanissimo dalle percentuali bulgare di inizio campagna referendaria quando alcuni sondaggisti lo avevano dato anche al 60%.

Un vantaggio che è stato dissolto. Nel primo scenario fotografato dall’istituto viene stimata un’affluenza al 48% e in questo caso i favorevoli alla riforma sarebbe al 51,2%, percentuale che crescerebbe di uno 0,6% se il 51% degli aventi diritto andasse a votare. Con un’affluenza bassa invece il vantaggio diventerebbe una questione di decimali e i due schieramenti sarebbero distanziati da un misero 0,8% (Sì 50,4%, No 49,6%).

Il dato affluenza

Da adesso in avanti la palla passa dunque alla propaganda e saranno i partiti, soprattutto quelli di centrodestra, che dovranno farsi carico di mobilitare gli elettori. Solo il 45% degli intervistati è infatti certo di recarsi al seggio il giorno della consultazione, che arriva al 53% se si considerano anche i propensi non entusiasti.

Tra gli elettori dei partiti i più motivati sono quelli di Lega e Partito Democratico che hanno dichiarato che voteranno all’87%. A ruota gli elettori di Fratelli d’Italia (86%) e Alleanza Verdi Sinistra (85%). Un po’ più indietro gli elettori di Movimento 5 stelle (84%) e Forza Italia (82%). I vannacciani di Futuro nazionale voteranno al 75%, mentre gli elettori di centro sono quelli più freddi attestandosi al 69%.

La propria fiche però gli italiani continuano a puntarla sulla vittoria del Sì. C’è infatti un ultimo dato che è interessante, ovvero quello relativo alla previsione che gli intervistati fanno su chi vincerà la consultazione. In questo caso sembrano non esserci dubbi: l’approvazione della riforma costituzionale è data al 55%.

Note metodologiche: soggetto che ha realizzato il sondaggio: BiDiMedia srl. Soggetto committente: BiDiMedia srl. Interviste eseguite tra il 28 febbraio e l’1 marzo 2026. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI/Da Panel. Popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia. Metodo di campionamento: campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, dimensione del comune di residenza, provincia di residenza, ponderato per voto pregresso. Consistenza numerica del campione: 1000 intervistati su 1612 contatti totali. Tasso di risposta utile complessiva: 62%. Rappresentatività del campione: +/-3,1% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%.