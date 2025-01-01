Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato resta ai domiciliari

Edoardo Borghini, condannato oggi a Novara a undici anni di reclusione per l'omicidio del figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite famigliare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola), rimarrà ai domiciliari. Attualmente si trova ospite da un parente, dopo avere trascorso quattro giorni in carcere a Verbania immediatamente dopo l'omicidio. La corte d'Assise, presieduta dal giudice Gianfranco Pezone con a latere Giovanni Celani e sei giudici popolari, ha inoltre ordinato la confisca del fucile e delle cartucce di Borghini e la distruzione degli abiti della vittima. Dopo la condanna e in attesa del processo d'appello, Borghini, cui è stato imposto il rimborso delle spese processuali, oggi aveva in aula una quindicina di parenti. Presente, inizialmente, anche la moglie di Borghini, la quale non ha però atteso la lettura della sentenza. La donna aveva scelto di non costituirsi parte civile. Prima ancora dell'apertura del processo, il marito aveva già risarcito la donna, cedendole l'intera proprietà della casa in cui vivevano. Nessuna delle altre parti offese aveva avanzato pretese di risarcimento. Nelle prossime settimane prenderà il via il percorso di giustizia riparativa cui l'uomo ha avuto accesso.