Detenuto aggredisce gli agenti in ospedale ad Alba

Nuovo episodio di violenza ai danni della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale "Montalto" di Alba (Cuneo). I fatti sono accaduti durante un piantonamento nell'ospedale cittadino. Qui il detenuto avrebbe dato in escandescenza aggredendo il personale che lo sorvegliava, denuncia il sindacato Osapp. Si tratta, aggiungono i rappresentanti sindacali, dello stesso soggetto che martedì scorso si era allontanato durante un periodo di licenza. Al momento delle dimissioni, il detenuto avrebbe iniziato a minacciare gli agenti e a cercare lo scontro fisico, tentando anche di utilizzare un'asta portaflebo come oggetto contundente e lanciando una bottiglia d'acqua contro il personale. Gli agenti sono intervenuti per evitare conseguenze per il personale sanitario e le persone presenti in quel momento. Il bilancio dell'aggressione è di quattro agenti penitenziari feriti, tre con prognosi di tre giorni e uno con prognosi di venti giorni. L'Osapp chiede "interventi urgenti e immediati per garantire sicurezza al personale e ripristinare condizioni di legalità negli istituti penitenziari del distretto".