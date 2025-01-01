Comuni del Piemonte ancora disparità su eliminazione barriere

A quarant'anni dall'approvazione della legge che impone ai Comuni di dotarsi dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in Piemonte ci sono ancora amministrazioni senza, in fase di realizzazione o che "non forniscono informazioni chiare sullo stato dell'arte". E' quanto emerge dall'indagine realizzata dall'Associazione Luca Coscioni che livello nazionale evidenzia come su 118 comuni capoluogo, esclusa Roma, il 36,4 % ha approvato un Peba con delibera di Consiglio comunale, il 13,6% ha un Piano non ancora approvato o strumenti alternativi non previsti dalla normativa, il 21,2% è in fase di redazione e il 28,8% risulta senza o con informazioni non reperibili. Secondo l'Associazione "solo circa il 15 % ha davvero adottato un Peba e l'effettiva realizzazione degli interventi previsti rappresenta una criticità ulteriore e largamente irrisolta". Guardando al Piemonte ad avere adottato il Peba sono i Comuni di Alessandria, Biella e Cuneo. A Novara e Torino risulta ancora in fase di realizzazione, a Verbania "non sono disponibili informazioni né sul sito istituzionale né nella sezione Amministrazione trasparente. A Vercelli, infine - spiega una nota -, il Comune ha risposto di non essersi dotato del Peba e ha indicato di aver definito criteri per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno del Regolamento edilizio comunale". "La giurisprudenza ha chiarito che l'assenza dei Peba non è una semplice mancanza amministrativa, ma una lesione di diritto"; dice Alessandro Gerardi, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni", mentre Rocco Berardo, coordinatore delle iniziative dell'Associazione sui diritti delle persone con disabilità afferma che "l'Italia è ancora drammaticamente indietro nel rispetto dei diritti legati all'accessibilità e all'eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali".