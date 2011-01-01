TRAVAGLI DEMOCRATICI

Lo Russo mette al bando le regole. Comala manda in tilt il Comune

La cordata che si era aggiudicata l'assegnazione dell'ex caserma La Marmora ha rinunciato, dopo le polemiche e la mediazione del sindaco, che ha promesso loro un altro spazio. Il centro giovanile è salvo, ma il rispetto delle procedure è diventato un optional

La vicenda del Comala, il centro giovanile ospitato nell’ex caserma La Marmora di corso Ferrucci a Torino, fa sempre più discutere. Una storia che intreccia l’amministrazione della città, mobilitazioni e tensioni interne alla maggioranza di centrosinistra, fino al colpo di scena di questi ultimi giorni, con la cordata vincitrice del bando per la gestione degli spazi che ha annunciato la disponibilità a rinunciare, purché il Comune le assegni una sede alternativa per il proprio progetto. Una soluzione che, se da un lato sembra sbloccare lo stallo, dall’altro apre interrogativi profondi sulla tenuta delle regole che governano l’assegnazione degli spazi pubblici.

Il bando della discordia

Il Comala nasce oltre quindici anni fa negli spazi dell’ex caserma La Marmora nel quartiere Cenisia, a pochi passi dal Politecnico e dal tribunale di Torino: aula studio gratuita, concerti, teatro, attività sportive e culturali. Tuttavia la concessione formale degli spazi era scaduta nel 2020 e la gestione è proseguita in regime di proroga in attesa di una nuova procedura pubblica.

Alla gara hanno partecipato due soggetti: da una parte l’associazione Comala, gestore storico dello spazio, e dall’altra una rete di otto organizzazioni del terzo settore guidata da Social Innovation Teams Italia, riunita nel progetto Ferrucci Hub. La commissione tecnica incaricata dal Comune ha quindi valutato le due proposte, e ha assegnato il punteggio più alto alla cordata guidata da Social Innovation Teams.

Il progetto Ferrucci Hub proponeva un modello diverso rispetto all’esperienza storica del centro: un polo dedicato all’innovazione sociale, con attività legate all’imprenditoria giovanile, alla sostenibilità e alla creazione di startup a impatto sociale.

Il passo indietro dei vincitori

Di fronte alla crescente tensione, il sindaco Stefano Lo Russo ha convocato incontri e tavoli di confronto con l’obiettivo di trovare una soluzione. La stessa cordata vincitrice aveva inizialmente proposto un percorso di coprogettazione con i gestori storici per evitare uno scontro frontale, ma il vero colpo di scena è arrivato pochi giorni dopo.

Negli scorsi giorni infatti Social Innovation Teams ha inviato al Comune una comunicazione ufficiale dichiarandosi disponibile a rinunciare all’aggiudicazione degli spazi di corso Ferrucci, a patto che venga individuata una sede alternativa in cui realizzare il progetto Ferrucci Hub. Una proposta che l’amministrazione ha accolto con favore.

Le polemiche

Tuttavia la scelta dell’amministrazione non convince tutti: il nodo non riguarda tanto il destino del centro giovanile, quanto il metodo utilizzato per risolvere la vicenda. Il consigliere comunale di Forza Italia e vicepresidente della Sala Rossa Domenico Garcea ha parlato così di “precedente gravissimo”, chiedendo al sindaco di chiarire se un bando pubblico possa essere ribaltato dopo le proteste. Secondo Garcea, la procedura era stata indetta proprio per garantire “regole chiare, trasparenza e pari opportunità”.

Sulla stessa linea il capogruppo in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle Andrea Russi, che ha sottolineato il rischio che il sistema delle gare pubbliche perda credibilità se, dopo l’aggiudicazione, si apre una trattativa che porta il vincitore a rinunciare in cambio di altri spazi comunali.

Anche dalla maggioranza si levano voci contrarie, come quella dell’istrionico consigliere di +Europa Silvio Viale, che ha parlato di “sviluppo trumpista della vicenda”, paragonando le mosse del sindaco a quelle del presidente degli Stati Uniti, accomunate dalla mancanza di rispetto delle regole: “Leggo i giornali e mi chiedo perché mai un gruppo vincitore di un bando rinunci.Che avessero fatto un passo più lungo della gamba e se ne siano accorti dopo? Che le polemiche a sinistra e le pressioni politiche li abbiano intimiditi? Che si dovesse compensare lo sgombero di Askatasuna?”, si chiede Viale sul suo profilo Facebook.

Frattura politica nel centrosinistra

Più di ogni altra cosa però, il caso Comala ha messo in evidenza una frattura interna al campo progressista torinese: ci sono gli esponenti e le realtà che difendono il principio del bando pubblico come strumento imprescindibile per garantire trasparenza nella gestione degli spazi comunali. Ma c’è chi invece sostiene che, nel caso specifico, l’amministrazione dovesse difendere una realtà sociale consolidata anche a costo di rivedere l’esito della procedura.

In questo senso la vicenda appare sempre più come una diatriba interna al Partito Democratico e al suo mondo di riferimento: tra il rispetto formale delle regole e la tutela di un’esperienza culturale considerata simbolica per una parte della città.

Un caso ancora aperto

Il passo indietro della cordata Ferrucci Hub sembra aver disinnescato l’emergenza immediata, ma non ha in alcun modo chiuso la questione. Resta infatti da capire dove e con quali procedure verrà individuato il nuovo spazio promesso dal Comune per il progetto vincitore del bando.

Ed è proprio su questo punto che si concentra il vero nodo politico della vicenda: se una gara pubblica può essere superata da una mediazione politica successiva, quale valore resta alle procedure che dovrebbero garantire trasparenza e parità tra i soggetti che partecipano ai bandi?