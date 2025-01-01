Mur, 3,6 milioni a università piemontesi per assumere 125 ricercatori

Le università del Piemonte potranno assumere fino a 125 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,6 milioni di euro da parte del ministero dell'Università e della Ricerca. La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel 2026 gli atenei piemontesi riceveranno 833 mila euro euro che nel 2027 aumenteranno a 3,6 milioni di euro annui. Sul totale di 125 ricercatori, 56 saranno Pnrr. Nello specifico, l'Università degli Studi di Torino riceverà un finanziamento di oltre 1,5 milioni per 54 ricercatori, di cui 21 Pnrr; il Politecnico di Torino otterrà uno stanziamento di oltre 1,8 milioni per 63 ricercatori di cui 31 Pnrr; infine l'Università degli Studi del Piemonte Orientale 236 mila euro per 8 ricercatori di cui 4 esclusivamente Pnrr. "Lo stanziamento di 3,6 milioni di euro agli atenei del Piemonte è il riconoscimento concreto del valore e delle competenze delle ricercatrici e dei ricercatori che il Pnrr ha contribuito a formare", commenta Bernini. "Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma diventeranno la base su cui costruire nuova conoscenza e crescita duratura".