POLITICA & SANITÀ

La Super Asl trasloca al grattacielo. "Spezzatino che mina l'efficienza"

Imminente il trasferimento di una parte degli uffici di Azienda Sanitaria Zero alla "Farfalla". Da tempo l'assessore Riboldi vuole avere la struttura a portata di mano. Per ora toccherà solo alla direzione (prenotata per D'Angelo) e altri settori cruciali. Cgil all'attacco

Prima ancora delle scrivanie arrivano non poche polemiche e altrettanti interrogativi. Sono quelli che precedono il trasloco di Azienda Sanitaria Zero dall’attuale sede di via San Secondo al grattacielo della Regione.

L’intenzione dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi di avere la Super Asl accanto al suo quartier generale è nota da tempo, così come una certa fretta nel passare dalle parole ai fatti. Un’accelerazione che potrebbe aver trovato ulteriore motivazione nell’imminente cambio al vertice dell’azienda tenuta in mano, dalla culla fino ai primi passi, dall’allora commissario Carlo Picco e poi affidata ad Adriano Leli.

La direzione di quest’ultimo non si è connotata per passi decisi, piuttosto per più di un inciampo e per ritardi su procedure che, per il ruolo di coordinamento della Super Asl, spesso hanno un effetto a cascata sulle altre aziende sanitarie e ospedaliere. Dal periclitante cammino verso il nuovo Cup alla questione, ancora irrisolta, della presa in carico degli infermieri dell’Emergenza 118, e altro ancora.

Il nuovo direttore

Quando ancora sono in corso i colloqui per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla direzione generale, il nome del successore di Leli, come già anticipato nelle scorse settimane, sarebbe già definito e di fatto annunciato dall’assessore. Sarà, salvo improbabili sorprese, Massimo D’Angelo a prendere il timone della Super Asl che, nel frattempo, sta facendo rotta verso il grattacielo.

Non tutta, al momento, però. In una lettera inviata ai sindacati si comunica “l’imminente trasferimento presso il grattacielo di alcuni servizi”. Voci di corridoio indicano nella direzione e in alcuni altri settori particolarmente nevralgici i primi a essere trasferiti nella “farfalla”, la struttura del grattacielo utilizzata per convegni e altre occasioni, ma non occupata da uffici operativi.

Trasferimento parziale

Insomma, questione di tempo e, dopo i primi dirigenti e impiegati, anche gli altri raggiungeranno il grattacielo? A nutrire più di un dubbio è la Cgil che, in una nota, critica duramente la decisione e pone una serie di domande. “A sentire gli annunci della politica verrebbe da pensare che finalmente tutto il personale troverà una sede adeguata e definitiva. Ma la realtà è un’altra”, sostiene il sindacalista Luciano Perno.

Per la Cgil, “da quanto emerge, al Palazzo della Regione si trasferirebbero soltanto la direzione e circa 40 dipendenti, senza che siano stati chiariti i criteri con cui verrebbero individuati. Gli altri circa 80 lavoratori resterebbero invece nei locali di via San Secondo 29 bis, al quarto piano dell’Asl Città di Torino, in spazi già oggi insufficienti e in una situazione che rischia di diventare paradossale”.

Il sindacato, infatti, sostiene che “quei locali sono concessi in comodato d’uso gratuito e il direttore dell’Asl, Carlo Picco, ha già più volte chiesto la restituzione degli spazi”. Tradotto: mentre una parte di Azienda Zero andrebbe al Palazzo della Regione, l’altra resterebbe in una sede provvisoria e potenzialmente in attesa di sfratto. Circiotanza questa, che viene tuttavia fermamente smentita dallo stesso Picco che in una nota afferma di "non aver mai chiesto, nè formalmente, nè informalmente la restituzione degli spazi, la cui gestione rientra in una logica di programmazione regionale alla quale l'Asl si è sempre attenuta".

Soluzione inefficace

Le forti riserve del sindacato non finiscono qui. La Cgil parla del profilarsi di “uno spezzatino organizzativo che sta già generando forte malcontento tra i lavoratori per una soluzione di divisione che non appare in alcun modo funzionale al lavoro quotidiano dei servizi”.

Viene ricordato che Azienda Zero è composta in larga parte da personale amministrativo e tecnico, che lavora su processi integrati e su attività di coordinamento del sistema sanitario regionale. “Spezzare fisicamente questi servizi in sedi diverse significa complicare il lavoro e ridurre l’efficacia dell’organizzazione, esattamente l’opposto di ciò per cui Azienda Zero è stata istituita”.

E poi c’è un altro aspetto che alimenta dubbi sul progetto caro all’assessore: “Se si considerano i costi che stanno circolando tra i dipendenti, ovvero circa 8mila euro per ogni postazione di lavoro presso il Palazzo della Regione, viene da chiedersi – sostiene il sindacalista – se sarebbe stato più logico individuare o affittare una sede unica capace di ospitare tutto il personale di Azienda Zero”.

Vicino alla stanza dei bottoni

Domanda lecita, ma che non sembra tenere conto della finalità, non espressamente dichiarata ma palese agli occhi di molti: avere la Super Asl – soprattutto il suo vertice e alcuni settori cruciali – a pochi passi dagli uffici dell’assessorato. Come accade già, con qualche piano di differenza, tra il quartier generale di Riboldi e la direzione regionale della Sanità.