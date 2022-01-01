LE REGOLE DEL GIOCO

Seggi ballerini con lo Stabilicum. Campo (poco) largo in Piemonte

Secondo la simulazione di BiDiMedia il centrodestra sfiorerebbe la maggioranza piena se Vannacci resta nella coalizione. A livello piemontese il nuovo sistema cancellerebbe i possibili recuperi del centrosinistra: tre posti potenziali in meno

Le leggi elettorali non cambiano i voti, ma spesso cambiano il risultato. Si chiama Stabilicum la proposta messa a punto dal centrodestra e depositata in Parlamento il 26 febbraio dai capigruppo della maggioranza. L’impianto è proporzionale ma con un robusto premio di maggioranza: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che supera il 40% dei voti, con eventuale ballottaggio se nessuno raggiunge la soglia. L’obiettivo dichiarato è garantire governi stabili e un vincitore chiaro la sera delle elezioni. Ma quando dalle regole si passa alle simulazioni dei seggi emergono effetti più concreti. Anche in Piemonte, dove il nuovo sistema finirebbe per neutralizzare alcuni dei possibili recuperi del campo largo nei collegi torinesi e riportare la distribuzione dei seggi molto vicino a quella uscita dalle politiche del 2022.

Gli ultimi numeri dei sondaggi – come quelli di BiDiMedia – raccontano una storia meno lineare di quanto si potrebbe pensare osservando le percentuali dei partiti. Perché con il nuovo sistema elettorale la distribuzione dei seggi cambia radicalmente: non basta arrivare primi, bisogna superare la soglia e stare nella coalizione giusta.

Il premio che decide la partita

La proposta di legge elettorale immagina un sistema proporzionale con premio di maggioranza: 70 deputati in più alla coalizione o alla lista che superi il 40% dei voti, con un tetto massimo di 230 seggi. Se nessuno raggiunge quella soglia ma due coalizioni superano il 35%, scatterebbe un ballottaggio nazionale tra le prime due. Il punto è che, con i rapporti di forza attuali, quella soglia potrebbe diventare una linea di confine decisiva. Secondo il sondaggio, infatti, il centrodestra nel suo complesso vale circa il 46,6%, mentre il cosiddetto campo largo si ferma al 45,4%. Uno scarto minimo, ma sufficiente – almeno sulla carta – per permettere alla coalizione guidata da Giorgia Meloni di incassare il premio già al primo turno.

La simulazione dei seggi elaborata da BiDiMedia è eloquente: 222 deputati al centrodestra su 400, ben oltre la maggioranza richiesta di 201. Al campo largo resterebbero 148 seggi, mentre una piccola pattuglia finirebbe ai centristi. Una fotografia che restituisce un messaggio chiaro ai partiti: nel nuovo sistema la coalizione conta più dei singoli partiti.

L’incognita Vannacci

Il vero ago della bilancia, però, potrebbe essere un soggetto ancora piccolo ma politicamente ingombrante: Futuro Nazionale, la formazione legata all’ex generale Roberto Vannacci. La simulazione racconta un dettaglio decisivo. Se la lista di Vannacci resta dentro il centrodestra, la coalizione mantiene il vantaggio e si prende il premio. Se invece corre da sola – scenario tutt’altro che impossibile – cambia tutto: il centrodestra scenderebbe al 43,4%, mentre il campo largo salirebbe al 45,4%, ribaltando l’esito della partita. Tradotto in seggi: 218 deputati al campo largo contro 142 al centrodestra. È la dimostrazione plastica di quanto un partito al 3% possa diventare decisivo quando il sistema premia le coalizioni.

Il nodo Piemonte

In Piemonte il cambio di sistema avrebbe un effetto molto preciso: riportare la distribuzione dei seggi vicino a quella delle ultime politiche, neutralizzando i possibili vantaggi che il campo largo potrebbe ottenere con la legge attuale. La simulazione elaborata qualche giorno fa da YouTrend sulla base delle ultime rilevazioni demoscopiche mette a confronto tre scenari: il risultato delle politiche 2022, la proiezione con il Rosatellum oggi in vigore e quella con il nuovo sistema proposto dalla maggioranza.

Alla Camera, nel 2022 il centrodestra conquistò 18 seggi, mentre il centrosinistra nel suo complesso si fermò a 10, con un seggio al Terzo Polo. Con i sondaggi attuali e mantenendo il Rosatellum, il campo largo potrebbe salire fino a 12 seggi, sottraendo al centrodestra due collegi uninominali oggi considerati contendibili: Torino-San Paolo, vinto nel 2022 da Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, e Collegno, dove prevalse la leghista Elena Maccanti.

Con il Donzellum, però, gli uninominali spariscono e quell’effetto svanisce: la proiezione riporta il centrodestra a 17 seggi, mentre il campo largo resterebbe fermo a 10. Comparirebbe inoltre un seggio per Vannacci, mentre Azione otterrebbe un eletto. Uno scenario che di fatto riproduce quasi lo stesso equilibrio del 2022.

Al Senato la dinamica è simile. Con la legge attuale, grazie agli uninominali, il campo largo potrebbe arrivare vicino al pareggio, conquistando uno dei collegi oggi in mano al centrodestra, quello che comprende gran parte dell’ex provincia di Torino e che nel 2022 vide l’elezione della meloniana Paola Ambrogio. Con il cambio delle regole, invece, la simulazione riporta i numeri esattamente all’assetto delle ultime politiche: 8 seggi al centrodestra e 6 al centrosinistra.

Il risultato è che la nuova legge elettorale sterilizzerebbe i possibili recuperi del campo largo nei collegi piemontesi, mantenendo la regione sostanzialmente allineata alla fotografia uscita dalle urne nel 2022.

La partita vera è dentro le coalizioni

Per questo la discussione sulla nuova legge elettorale non è solo un esercizio di ingegneria istituzionale. È una trattativa politica a tutti gli effetti. Nel centrodestra il tema è tenere dentro la coalizione tutte le componenti, a partire dall’incognita Vannacci, senza regalare margini agli avversari. Nel campo largo, invece, la sfida è opposta: restare uniti abbastanza da trasformare l’attuale equilibrio nei voti in una vera alternativa di governo.

Il testo dovrà affrontare un iter parlamentare lungo e tutt’altro che scontato. Ma una cosa è già evidente dalle simulazioni: con questo sistema la partita non si gioca solo su quanti voti prendono i partiti, ma su come si presentano alle urne. Ed è una differenza che, come mostrano i numeri, può valere decine di seggi. Anche in regioni come il Piemonte, dove il margine tra i due schieramenti resta stretto ma la distribuzione dei seggi rischia di restare molto simile a quella uscita dalle urne nel 2022.