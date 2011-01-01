'Torino capitale del nazismo', le carte dell'inchiesta del Ros per apologia

"Torino è diventata la capitale europea del nazismo". Questo si dicevano due degli attivisti di un gruppo chiamato La Barriera - Avanguardia Torino per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per reati di apologia. La conversazione, captata dai carabinieri del Ros, è del 2 dicembre 2023 e si riferiva alla capacità di richiamare nel capoluogo piemontese altre organizzazioni identitarie e nazionaliste. Per gli investigatori non si tratta di millanterie visto che in un report parlano della "pericolosità" di un gruppo teso ad aderire a un "network" internazionale. L'11 marzo si aprirà l'udienza preliminare per 17 imputati.