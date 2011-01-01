Torino-Lione, commissione Unione Valle Susa boccia Avigliana-Orbassano

La commissione tecnica Torino-Lione istituita dall'Unione Montana Valle Susa insieme ai comuni del territorio ha formulato a Rfi-Rete Ferroviaria Italiana "una proposta di parere negativo sul progetto definitivo della tratta Avigliana-Orbassano". Secondo il documento - si legge in una nota dell'Unione montana - "le motivazioni alla base della realizzazione dell'opera risultano indebolite dall'analisi degli scenari infrastrutturali e trasportistici, mentre l'impatto ambientale, sociale ed economico legato alla cantierizzazione appare significativo e non adeguatamente giustificato dall'offerta di trasporto prevista". "Alla luce della presentazione del progetto definitivo - ha evidenziato il presidente dell'Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri - le criticità emerse sono notevoli. Le osservazioni che i vari enti hanno inviato a Rfi e al ministero dell'Ambiente provano a ridurre l'impatto sul territorio, ma chiaramente l'opera crea problemi importanti. La posizione dell'Unione Montana rimane molto critica, esprimiamo una forte preoccupazione e lavoreremo ovunque possibile per cambiare questo progetto. Viste tutte le proposte economiche, ambientali e cantieristiche continuiamo a sostenere una forte contrarietà all'opera". Secondo il documento le "ipotesi alla base del progetto riprendono scenari formulati nel 2016 nell'ambito dell'Osservatorio Torino-Lione, che risultano oggi superati dalle successive decisioni assunte dal governo francese e dalla Commissione Europea in merito allo sviluppo delle linee di accesso al tunnel di base". Le altre "criticità" riguardano, tra l'altro, "un significativo consumo di suolo", la "sicurezza dell'acqua distribuita e destinata a uso idropotabile" e "l'assenza di un piano di cantierizzazione sufficientemente dettagliato".