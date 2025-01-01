Alessandria, al via il Tavolo di trasformazione urbana

E' entrato nel vivo il Tavolo di Trasformazione Urbana, promosso dal Comune di Alessandria. Si tratta di un percorso strutturato di confronto sui temi dello sviluppo urbano e immobiliare della città, della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e delle possibili forme di collaborazione tra pubblico e privato. Avviato con un incontro introduttivo il 12 febbraio, si articola in cinque sessioni tematiche, già nel pieno svolgimento. Il Tavolo intende affrontare in modo coordinato alcune trasformazioni rilevanti che nei prossimi anni interesseranno Alessandria: il trasferimento dell'Agenzia delle Entrate e quello probabile di Poste Italiane; la realizzazione del nuovo ospedale; lo sviluppo del Campus universitario; la ristrutturazione del tribunale e le dinamiche di crescita demografica. "L'iniziativa sarà dedicata al tema della partecipazione civica - spiega, in una nota, il sindaco Giorgio Abonante - Come amministrazione intendiamo promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e condiviso". Così, per la manutenzione delle aree industriali c'è il progetto 'Evado per restare', per contribuire alla gestione delle aree verdi, al decoro urbano, alla pulizia di spazi esterni e interni. Realizzato con capofila la cooperativa Sociale Coompany& - in partenariato con Consorzio Coala, Amag Ambiente, Confindustria e il contributo della Fondazione Cra - è destinato al reinserimento socio-lavorativo di detenuti o persone in misura alternativa, o fasce fragili.