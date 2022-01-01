ECONOMIA DOMESTICA

La guerra fa esplodere le bollette. Imprese, stangata da 10 miliardi.

Conto da 879 milioni in Piemonte

Dopo l’escalation in Medio Oriente gas da 32 a 55 euro al megawattora ed elettricità oltre 165. Nel 2026 spesa energetica delle aziende prevista a 82,6 miliardi, +13,5%. Nord più esposto, tra i comparti più vulnerabili metallurgia, alimentare, chimica, turismo

L’effetto domino della crisi geopolitica in Medio Oriente rischia di arrivare rapidamente nei bilanci delle imprese italiane. Secondo le stime elaborate dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, l’escalation militare contro l’Iran iniziata a fine febbraio potrebbe tradursi nel 2026 in quasi 10 miliardi di euro di costi energetici aggiuntivi per il sistema produttivo nazionale. Un aumento che, se confermato, significherebbe una crescita della spesa per luce e gas del 13,5% rispetto al 2025, comprimendo ulteriormente i margini delle aziende in un contesto economico già fragile.

Se lo scenario ipotizzato dovesse concretizzarsi, le aziende si troverebbero a pagare 7,2 miliardi di euro in più per l’energia elettrica e altri 2,6 miliardi per il gas. In valore assoluto, la spesa per luce e gas passerebbe dai 72,8 miliardi stimati per il 2025 a circa 82,6 miliardi nel 2026, segnando una nuova impennata dopo la fase di relativa stabilizzazione seguita alla crisi energetica degli anni precedenti.

Il balzo dei prezzi dopo l’attacco

L’impatto della crisi è già visibile nei mercati energetici. Alla vigilia dell’operazione militare congiunta contro l’Iran, il gas naturale veniva scambiato a circa 32 euro per megawattora, mentre l’energia elettrica si attestava sui 107,5 euro. Nel giro di pochi giorni, complice l’incertezza geopolitica e il timore di ripercussioni sulle rotte energetiche globali, le quotazioni sono balzate rispettivamente a 55,2 euro per il gas e a 165,7 euro per l’elettricità, per poi ridimensionarsi leggermente ma restando su livelli nettamente più elevati rispetto a quelli precedenti allo scoppio della crisi.

Si tratta di una dinamica che riflette la sensibilità dei mercati dell’energia agli equilibri geopolitici. Il Medio Oriente resta infatti uno snodo fondamentale per l’approvvigionamento globale e qualsiasi tensione nella regione si traduce quasi immediatamente in oscillazioni dei prezzi.

Non è il 2022, ma rischio alto

Per ora, tuttavia, lo scenario appare lontano dai picchi raggiunti durante la crisi energetica innescata dall’invasione russa dell’Ucraina. Nel 2022 il prezzo medio del gas arrivò infatti a oltre 303 euro per megawattora, mentre quello dell’energia elettrica si attestò a 123,5 euro.

Le medie più recenti restano decisamente più basse. Nel 2025 il prezzo medio dell’elettricità è stato di 116,1 euro per megawattora, mentre il gas si è fermato a 38,7 euro. Numeri che invitano alla prudenza nei confronti dei paragoni con la crisi di quattro anni fa, ma che non cancellano i timori legati all’evoluzione del conflitto e alla possibile estensione delle tensioni nei mercati energetici internazionali. Molto dipenderà, in sostanza, dalla durata e dall’intensità della crisi. Più il confronto militare dovesse protrarsi, maggiore sarà il rischio che i rincari si trasformino in un fenomeno strutturale.

Nord industriale in prima linea

Gli effetti economici non sarebbero distribuiti in modo uniforme lungo la penisola. Le regioni con la maggiore concentrazione di attività produttive e commerciali sarebbero inevitabilmente quelle più esposte all’aumento delle bollette.

Secondo le stime della Cgia, la Lombardia guiderebbe la classifica degli aumenti con oltre 2,29 miliardi di euro di spesa energetica aggiuntiva. Subito dopo si collocano Emilia-Romagna con circa 1,16 miliardi, Veneto con 1,12 miliardi, Piemonte con 879 milioni e Toscana con 670 milioni di euro. Il quadro riflette la geografia produttiva del Paese: dove la concentrazione industriale è maggiore, più elevato diventa l’impatto delle oscillazioni dei prezzi energetici.

I settori più esposti

A risentire maggiormente dell’aumento delle bollette sarebbero innanzitutto i comparti caratterizzati da consumi energetici elevati. La metallurgia – con acciaierie e fonderie – rientra tra i settori più sensibili alle variazioni del prezzo dell’elettricità, ma non è l’unica. Anche il commercio, l’industria alimentare, il settore turistico e della ristorazione, i servizi come lavanderie e saloni di bellezza, il trasporto e la logistica, oltre alla chimica, potrebbero subire contraccolpi significativi.

Sul fronte del gas, invece, risultano particolarmente vulnerabili le attività legate alla trasformazione alimentare, al tessile e all’abbigliamento, alla produzione di carta e plastica, alla ceramica e alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature industriali.

I distretti che rischiano di più

Il rincaro energetico rischia di avere effetti sensibili anche sui distretti industriali, cioè su quei sistemi produttivi territoriali che costituiscono una delle colonne portanti dell’economia italiana.

Tra i più esposti figurano il distretto delle piastrelle di Sassuolo, il vetro artistico di Murano, il tessile di Biella, il cartario di Lucca, la calzetteria di Castel Goffredo e la filiera dei salumi di Parma e dell’Alto Adige. A questi si aggiungono poli industriali strategici come il siderurgico di Taranto, i poli chimici di Brindisi e Salerno e il petrolchimico di Sarroch, in Sardegna.

Sono realtà che alimentano l’export italiano e che basano la loro competitività su processi produttivi ad alta intensità energetica. Un aumento prolungato dei costi potrebbe quindi riflettersi direttamente sui prezzi finali e sulla capacità di competere nei mercati internazionali.

Lo spettro dello stretto di Hormuz

A rendere ancora più incerto lo scenario c’è la questione dello stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una quota significativa del traffico energetico mondiale. Se il conflitto dovesse estendersi o provocare blocchi alla navigazione nello stretto, le conseguenze sarebbero immediate: prezzi dell’energia in crescita, carburanti più costosi e noli marittimi in aumento. In altre parole, un nuovo shock energetico capace di alimentare l’inflazione e frenare ulteriormente la crescita economica.

Le contromisure possibili

Per limitare l’impatto della crisi, secondo la Cgia sarebbe necessario intervenire su più livelli. In primo luogo a livello europeo, accelerando il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia elettrica, un meccanismo che oggi lega strettamente l’andamento delle bollette ai movimenti del mercato del gas.

Parallelamente il governo italiano potrebbe attivare misure temporanee di sostegno, come già avvenuto durante la crisi energetica del 2022: bonus sociali, riduzione dell’Iva sulle bollette e azzeramento degli oneri di sistema. Strumenti pensati per contenere l’impatto immediato sui bilanci di famiglie e imprese.

Il nodo strutturale delle bollette italiane

Al di là dell’emergenza, resta però un problema strutturale. In Italia il costo finale dell’energia resta più elevato della media europea anche per il peso di accise, imposte e oneri di sistema che incidono in modo significativo sulla bolletta. Secondo la Cgia, spostare parte di questi oneri sulla fiscalità generale consentirebbe di rendere il prezzo dell’energia più aderente ai consumi reali e alleggerire il peso soprattutto su artigiani, negozi e piccole imprese.

Un’altra possibile strada è quella degli acquisti energetici aggregati, attraverso consorzi o gruppi di imprese, e dei contratti di lungo periodo, strumenti che permettono alle piccole e medie imprese di ottenere prezzi più stabili e prevedibili rispetto alla volatilità dei mercati all’ingrosso.