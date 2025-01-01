Arcidiocesi Vercelli, parroci aderite alla Giornata di preghiera Cei

Anche l'arcivescovo di Vercelli, Marco Arnolfo, ha chiesto ai parroci dell'Arcidiocesi di aderire alla Giornata di digiuno e preghiera per implorare la pace in Medio Oriente indetta dalla Cei, Conferenza episcopale italiana, per venerdì 13 marzo. Lo stesso Arnolfo presiederà la messa delle 18 nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vercelli. "L'escalation di violenza in Medio Oriente - scrivono dall'Arcidiocesi - rischia di trascinare l'umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili. La giornata del 13 marzo vuole essere un'ulteriore occasione per implorare il dono della pace in quella parte del mondo e in tutti gli angoli della Terra devastati dalla divisione, dalla distruzione e dalla morte". In particolare, concludono dall'Arcidiocesi, si pregherà perché "si apra presto un cammino di pace stabile e duratura" e perché "quanti soffrono a causa della violenza e dell'odio, le vittime dei bombardamenti, i profughi, i feriti e le famiglie nel lutto trovino conforto nella solidarietà della comunità cristiana e nella speranza che viene da Dio". L'invito di Arnolfo verso i parroci del territorio è di accogliere l'appello della Cei e di organizzare momenti di riflessione e di preghiera nella giornata dei venerdì 13 marzo, valorizzando il momento della messa vespertina o della Via Crucis.