Telefono Rosa, a Torino 708 donne vittime di violenza accolte nel 2025

11:28 Sabato 07 Marzo 2026

Sono state 708 le donne vittime di violenza maschile accolte nel corso 2025 da Telefono Rosa Piemonte di Torino. Di queste, 12 sono under 16 e altre 169 hanno al massimo 29 anni. Considerando la fascia d'età fino a 29 anni, ci sono stati cinque casi riguardanti under 16 e 39 tra i 16 e i 29 anni di violenza fisica, rispettivamente nove e 126 di violenza psicologica, tre e 24 di violenza sessuale, nessuno e 32 di violenza economica, tre e 77 di violenza verbale/minacce, uno e 39 di stalking, uno e 35 di molestie sessuali. Tra le campagne di sensibilizzazione di Telefono Rosa Piemonte di Torino spicca quest'anno 'Facciamo quadrato, non sei sola' lanciata in occasione dell'8 marzo. L'iniziativa mira a costruire consapevolezza per prevenire e contrastare la violenza maschile e invita a una riflessione collettiva sullo stato dei rapporti tra le giovani generazioni di uomini e donne. Sui cartelloni affissi nelle stazioni della metropolitana di Torino un Qr code rimanda a una pagina informativa sui servizi del programma di ricerca-azione 'Giovani donne e ragazze vittime di violenza maschile - Percorsi integrati: dalla sicurezza e tutela all'autonomia personale', sviluppato da Telefono Rosa Piemonte nell'ambito del progetto 'Nora against Gbv', promosso dalla Fondazione Realizza il Cambiamento e da Actionaid International Italia, e cofinanziato dall'Unione Europea. 

