Telefono Rosa, a Torino 708 donne vittime di violenza accolte nel 2025

Sono state 708 le donne vittime di violenza maschile accolte nel corso 2025 da Telefono Rosa Piemonte di Torino. Di queste, 12 sono under 16 e altre 169 hanno al massimo 29 anni. Considerando la fascia d'età fino a 29 anni, ci sono stati cinque casi riguardanti under 16 e 39 tra i 16 e i 29 anni di violenza fisica, rispettivamente nove e 126 di violenza psicologica, tre e 24 di violenza sessuale, nessuno e 32 di violenza economica, tre e 77 di violenza verbale/minacce, uno e 39 di stalking, uno e 35 di molestie sessuali. Tra le campagne di sensibilizzazione di Telefono Rosa Piemonte di Torino spicca quest'anno 'Facciamo quadrato, non sei sola' lanciata in occasione dell'8 marzo. L'iniziativa mira a costruire consapevolezza per prevenire e contrastare la violenza maschile e invita a una riflessione collettiva sullo stato dei rapporti tra le giovani generazioni di uomini e donne. Sui cartelloni affissi nelle stazioni della metropolitana di Torino un Qr code rimanda a una pagina informativa sui servizi del programma di ricerca-azione 'Giovani donne e ragazze vittime di violenza maschile - Percorsi integrati: dalla sicurezza e tutela all'autonomia personale', sviluppato da Telefono Rosa Piemonte nell'ambito del progetto 'Nora against Gbv', promosso dalla Fondazione Realizza il Cambiamento e da Actionaid International Italia, e cofinanziato dall'Unione Europea.