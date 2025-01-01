Preti piemontesi bloccati a Gerusalemme, rientro previsto lunedì

È previsto per lunedì il volo che riporterà in Italia il gruppo di sedici preti piemontesi, in gran parte della diocesi di Torino, rimasti bloccati a Gerusalemme dopo l'inizio della guerra tra Israele e Iran. I sacerdoti si trovano in Terra Santa insieme a un diacono e a due addetti dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi. Il gruppo non ha potuto rientrare nei giorni scorsi a causa della chiusura dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv decisa dopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente. Secondo quanto si apprende, i religiosi stanno bene e sono rimasti in contatto con le autorità italiane.