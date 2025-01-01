Iran: Pozzolo (FnV), Meloni vada in parlamento e non solo in radio

"Abbiamo votato una risoluzione di maggioranza che indicava il sì ad aiuti a Cipro e il rafforzamento della sicurezza dei militari nelle basi italiane. Dobbiamo consentire la difesa dei nostri militari e su queste cose è ovvio che non ci si divide. Da lì a parlare di un coinvolgimento italiano tramite basi o militari ci va un discorso serio in parlamento e con la presidente del Consiglio che deve venire in parlamento ad ascoltare cosa pensano i parlamentari e non soltanto andare a Rtl a raccontare la sua posizione". Così Emanuele Pozzolo (Futuro Nazionale) da Verbania, a margine della presentazione del comitato costituente del partito di Vannacci nel Verbano-Cusio-Ossola. "L'Italia oggi ha esigenze di carattere economico incompatibile con azioni di guerra. Abbiamo aperto un fronte economico nel sostegno all'Ucraina che rende molto complessa la stabilità economica. Non potremo farlo in eterno - ha aggiunto Pozzolo -. Abbiamo bisogno di riaprire un dialogo con la Russia anche per questioni energetiche. Abbiamo bisogno di pensare prima agli interessi delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori italiani, dopo di che ragioniamo ad altri livelli. Questa è la priorità per Futuro Nazionale".