Pozzolo, Futuro Nazionale vuol fare la destra, non l'estrema destra

"Il partito ha molto semplicemente l'intenzione di fare la destra, non c'è nessuna estrema destra in Futuro Nazionale. Vogliamo usare le parole di destra e fare le cose di destra, è un salto di qualità importante rispetto a chi le usa per solo scopo elettorale". Lo ha detto Emanuele Pozzolo, a Verbania per la prima presentazione pubblica in Piemonte di un comitato costituente del partito fondato da Roberto Vannacci. Nel Vco, hanno spiegato i coordinatori locali Davide Titoli e Fabio Falcioni, le tessere staccate nella prima settimana sono "più di quaranta, soprattutto persone deluse dalla politica". Per Pozzolo, FnV è la risposta per "chiunque si ritenga di destra e abbia voglia di provare a passare dalle belle parole di partiti come Fratelli d'Italia e Lega alle azioni. In tre anni e mezzo al governo, alle ottime parole molto spesso non sono seguiti i fatti". Il deputato vercellese ha aggiunto: "All'interno del centrodestra non agiamo facendo il cavallo di Troia della sinistra, come qualche soggetto a libro paga di altri. Ma non siamo il fan club di nessuno, né del presidente del Consiglio né di altri. Vogliamo porre temi politici chiari alla destra e crediamo che il centrodestra debba ascoltarli". Temi che sono "sicurezza, immigrazione e famiglia" ha concluso Pozzolo, annunciando la presentazione a breve di un "progetto di legge sulla questione della re-migrazione e la gestione dei flussi migratori che è in fase di studio".