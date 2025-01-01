Pozzolo, Futuro Nazionale vuol fare la destra, non l'estrema destra

13:48 Sabato 07 Marzo 2026

"Il partito ha molto semplicemente l'intenzione di fare la destra, non c'è nessuna estrema destra in Futuro Nazionale. Vogliamo usare le parole di destra e fare le cose di destra, è un salto di qualità importante rispetto a chi le usa per solo scopo elettorale". Lo ha detto Emanuele Pozzolo, a Verbania per la prima presentazione pubblica in Piemonte di un comitato costituente del partito fondato da Roberto Vannacci. Nel Vco, hanno spiegato i coordinatori locali Davide Titoli e Fabio Falcioni, le tessere staccate nella prima settimana sono "più di quaranta, soprattutto persone deluse dalla politica". Per Pozzolo, FnV è la risposta per "chiunque si ritenga di destra e abbia voglia di provare a passare dalle belle parole di partiti come Fratelli d'Italia e Lega alle azioni. In tre anni e mezzo al governo, alle ottime parole molto spesso non sono seguiti i fatti". Il deputato vercellese ha aggiunto: "All'interno del centrodestra non agiamo facendo il cavallo di Troia della sinistra, come qualche soggetto a libro paga di altri. Ma non siamo il fan club di nessuno, né del presidente del Consiglio né di altri. Vogliamo porre temi politici chiari alla destra e crediamo che il centrodestra debba ascoltarli". Temi che sono "sicurezza, immigrazione e famiglia" ha concluso Pozzolo, annunciando la presentazione a breve di un "progetto di legge sulla questione della re-migrazione e la gestione dei flussi migratori che è in fase di studio". 

