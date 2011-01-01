Piantedosi, "i conflitti rischiano di trasferirsi nelle piazze"

É necessario "prestare attenzione alle evoluzioni della discussione pubblica legata alle vicende della guerra" perché con il passare dei giorni "questi conflitti e le ragioni che ci sono dietro si trasformano in contrapposizioni radicali che si trasferiscono sulla piazza". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è tornato, a Bologna ad un evento della Lega, sui rischi e le ripercussioni che la guerra potrebbe avere sul nostro paese, ribadendo che si stanno monitorando alcune manifestazione programmate per le prossime settimane e tra queste quella organizzata dai movimenti antagonisti in programma il 28 marzo a Roma.