Tra decreti che confinano la Messa antica, richiami alla pacificazione liturgica, provocazioni artistiche nelle cattedrali tedesche, il mondo cattolico appare attraversato da tensioni e contraddizioni. Aumento delle cause di nullità matrimoniale

Per i fedeli piemontesi della Messa antica – che il teologo Andrea Grillo ha definito «cristiani con permesso di soggiorno» (cioè di serie B) – è stata creata, dopo la Misericordia, una nuova riserva indiana per accoglierli, così come si fa con le specie protette in via di estinzione, con la differenza che queste non si estinguono affatto, ma anzi si moltiplicano, specie fra i giovani.

Il vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera, ha disposto con un decreto che nella sua diocesi la Messa antica, alla quale assistono fedeli provenienti da varie parrocchie, sarà celebrata esclusivamente da un solo prete in una chiesa di Rivarolo Canavese (e in certi mesi in una cripta perché non si dia scandalo) nei giorni di martedì, giovedì (chissà perché) e domenica. Forse a Roma dovrebbero sapere che in questo modo l’ex ausiliare dell’Urbe ha fatto un gran favore alla comunità lefebvriana della vicina Montalenghe, che adesso vedrà ingiustificatamente aumentare i suoi fedeli. Anche l’arcivescovo di Maceio in Brasile, monsignor Carlos Alberto Breis Pereira, ha creato la riserva indiana per i fedeli della sua diocesi ma si è anche spinto oltre: ha minacciato la scomunica latae sententiae per coloro che osassero celebrare o assistere alla Messa antica fuori del ghetto, una pena certamente non prevista per il cattolico che partecipasse al culto riformato.

Insomma, mentre le chiese si svuotano, l’apostasia dilaga, le Messe vengono soppresse e la liturgia, a forza di sperimentazioni, versa nello stato miserevole che tutti hanno sotto gli occhi, la preoccupazione dei vescovi è quella di confinare nello zoo i pochi fedeli attaccati al rito antico e avviare contro di essi una lotta senza quartiere.

Pacificazione liturgica

Proprio in questi giorni il cardinale Walter Brandmüller, storico della Chiesa, ha svolto una riflessione sul «malsano conflitto» che affligge la Chiesa in materia liturgica e che Traditionis Custodes ha aggravato, esacerbando gli animi e creando un clima di contrapposizione. La sua linea è quella che possano serenamente convivere antico e nuovo, non però con un compromesso a buon mercato, ma con un ritorno alle fondamenta. Una pacificazione liturgica non può prescindere dal riconoscimento di quanto avvenuto dopo il Concilio: arbitrio, creatività sfrenata e libere interpretazioni condussero a un caos senza precedenti che, nonostante la riforma paolina, perdura tutt’oggi.

A tale situazione alcuni gruppi reagirono con un effetto contrario: «critiche e resistenze» alla riforma del Messale di Paolo VI, che pure non mancava di difetti. Ma sebbene tali obiezioni fossero spesso motivate, esse non erano tuttavia giustificate. Il Novus Ordo era stato promulgato dal Papa: «pur con le critiche legittime, doveva essere accolto nell'obbedienza». Alla forza centrifuga della creatività liturgica, si contrappose un’altra non meno virulenta «fedeltà alla Messa di sempre», dando così origine a una lotta che «continua fino ai nostri giorni». Il cardinale Brandmüller chiede che si abbandonino atteggiamenti di accusa e reciproche polemiche e si torni a «studiare con imparzialità il capitolo II della Sacrosanctum Concilium e valutare alla sua luce gli sviluppi successivi. Risulterebbe allora evidente quanto la prassi postconciliare si sia allontanata dalla costituzione, alla quale, non va dimenticato, aderì anche l’arcivescovo Lefebvre».

La balena in chiesa

Se i vescovi invece di vigilare sugli abusi liturgici e sugli errori dottrinali, scomunicano i fedeli della Messa antica, la scultura di una balena lunga 14 metri, creata dall’artista Gil Shachar, è stata installata nella cattedrale di St. Nikolai a Greifswald, in Germania. Non è quindi bastata la Pachamama, l'idolo tribale voluto da papa Francesco e portato in processione in San Pietro, adesso è la volta del grande mammifero dei mari. La balena tedesca nella navata viene presentata come una catechesi sulla giustizia climatica ma è il simbolo di una Chiesa che non riesce più a parlare con l’autorità di Dio e finisce per parlare con la voce del suo tempo e il tempo attuale richiede appunto liturgie sul clima e “saggezza” indigena, essa è il segno di una nuova fede, di una religione che usa l’architettura come un guscio, mentre catechizza i fedeli con un vangelo diverso.

Al via l’anno giudiziario

È stato inaugurato ieri, sabato 7 marzo, nella sede torinese della Facoltà teologica l’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese. Alla cerimonia, presieduta dal moderatore del tribunale, il cardinale Roberto Repole – arcivescovo di Torino e vescovo di Susa – hanno partecipato anche i vescovi di Vercelli, Cuneo-Fossano, Mondovì, Alessandria e Acqui. «Dietro la sigla del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese – ha sottolineato Repole – ci sono persone e un servizio spesso intenso: attraverso questo lavoro la Chiesa incontra molte delle ferite della nostra umanità, offrendo vicinanza, tenerezza, misericordia e giustizia». La cerimonia si è aperta con la preghiera e il giuramento di due nuovi giudici, Alessio Michele Soldano e don Dario Ruà, e del nuovo difensore del vincolo don Filippo Massarenti.

Nella relazione sull’attività 2025 il vicario giudiziale don Ettore Signorile ha evidenziato l’aumento delle richieste di nullità matrimoniale: nell’anno sono stati presentati 84 nuovi libelli e concluse 62 cause, mentre 105 restano pendenti; tre le sentenze negative, circa il 5% delle decisioni di primo grado. «Il nostro compito è arduo: fare verità sulla vicenda matrimoniale in esame, ricordando che la validità del matrimonio gode del favore del diritto», ha osservato Signorile. Il tribunale svolge inoltre un’attività di primo ascolto e orientamento: nel 2025 sono stati effettuati 97 colloqui preliminari con persone interessate a valutare l’avvio di una causa di nullità.

America latina meno cattolica

Tornando in America Latina sono stati resi noti i dati di una ricerca – ripresa dall’autorevole vaticanista Sandro Magister – dove emerge che negli anni di papa Francesco i cattolici sono calati drasticamente in tutto il continente ed in particolare in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù. In Argentina, dove i cattolici che si dichiaravano tali erano il 71% nel 2013 e il 58% nel 2024, vi è stato un calo di 19 punti; in Colombia dal 79% nel 2013 al 60% nel 2024 (-19%); in Messico da 81% al 67% (-14%), in Perù dal 76 % al 67% (-9%), in Brasile dal 61% al 46 % (-15%), in Cile erano il 64% nel 2013 e il 46% nel 2024 (-18%).

Al calo di cattolici corrisponde una crescita dei protestanti di nuova denominazione, in particolare pentecostali, mentre le confessioni protestanti storiche – luterane, calviniste, battiste – vivono la stessa crisi della Chiesa cattolica. Le comunità cattoliche più in crisi sono poi quelle legate alla teologia della liberazione. Il grosso dei cattolici latinoamericani si divide tra conservatori – più o meno agguerriti – e soprattutto cattolici che “navigano a vista”, prendendo elementi da diverse esperienze e sensibilità, all’insegna di uno spiccato individualismo spirituale.

La tempra di don Foradini

Il venerando, ma sempre attivissimo e lucidissimo, don Mario Foradini (classe 1936), parroco di San Secondo a Torino, ha osato, con vera parresia (non potendo essere rimosso) richiamare, con una lettera al settimanale diocesano, alcune verità sul sacerdozio cattolico che nessuno dice più, meno che mai l’arcivescovo o i maestri del seminario, ormai completamente immersi nello psicologismo e nell’intimismo boariniano.

C’è voluto un prete novantenne per far presente che il Concilio Vaticano II afferma che «l’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia» e che essa è resa presente unicamente dal sacerdozio ministeriale. A questo proposito don Mario ha proposto alla meditazione quanto diceva San Francesco, ormai ridotto dai progressisti ad un santino pacifista ed ecologista: «Se passa un angelo e un prete, voi salutate prima il sacerdote, perché l’angelo non celebra la Santa Messa» e concluso ricordando che «sono i pastori che devono vegliare e guidare le pecore e non sono le pecore che guidano i pastori o li governano o li ignorano». Questo per dire di che tempra fossero i preti torinesi formati nella buona teologia...