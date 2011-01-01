Oltre la cardiologia, a Torino esperti a confronto

Dal ruolo dell'imaging alla malattia coronarica, dai nuovi trattamenti fino alla fragilità e alla complessità del paziente anziano. Questi i temi discussi da cardiologi, geriatri, pneumologi e radiologi al Centro congressi dell'Unione Industriali di Torino nell'incontro 'La rivoluzioni nelle Linee Guida cardiologiche: oltre la cardiologia' organizzato da Sebastiano Marra dell'ospedale Koelliker. Dal confronto è emerso, in particolare, come la cardiologia sia cambiata nel corso degli ultimi anni, con un significativo miglioramento delle cure e dell'approccio al paziente. "Il ruolo del medico - ha spiegato Marra - è fondamentale nell'educare i giovani a stili di vita sani, promuovendo l'attività sportiva regolare e una alimentazione sana per prevenire il rischio cardio vascolare". "La fragilità oramai non è solo tipica dell'età anziana - ha aggiunto Angelo Palmitessa, geriatra dell'ospedale Koelliker -. Dopo il Covid, il problema è ben più ampio ed evidente, anche negli adolescenti e negli adulti e necessita di soluzioni immediate". Perché, ha concluso, "il rapporto cuore-cervello è un asse fondamentale da preservare per prevenire i disturbi neurocognitivi".