FdI, "estrema soddisfazione per i dati del Piemonte"

Il Dipartimento Regionale Lavoro di Fratelli d'Italia, di cui è responsabile Roberto Russo, "nel giorno della festa della Donna, esprime estrema soddisfazione per i dati dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro che certificano come il Piemonte sia sopra la media nazionale per ciò che riguarda l'occupazione femminile, oltre il 63%. Questo importante e lusinghiero risultato e' dovuto all'insieme di provvedimenti adottati in questi anni dall'assessorato al lavoro guidato dal vicepresidente della Regione, Elena Chiorino, in stretta sinergia con il Governo Meloni". "Le accademie di filiera, il piano A.l.fa (accordo-lavoro-famiglia), il prolungamento degli orari degli asili nido - prosegue una nota - sono alcuni degli strumenti efficaci che hanno consentito al lavoro femminile di aumentare considerevolmente in Piemonte e di diventare in questi anni una leva strategica per la competitività delle imprese, per la crescita del territorio, oltre che una fondamentale questione sociale".