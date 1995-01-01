Dieci anni dalla morte di Vercillo, due appuntamenti in ricordo

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Francesco Vercillo, vicepresidente della Provincia di Torino e dirigente storico della sinistra torinese, dal Pci al Partito democratico. Due gli appuntamenti del partito per ricordarlo a Torino. Uno con la Consulta permanente dei consiglieri e degli amministratori della Provincia e della Città metropolitana di Torino, domani alle 15, in sala del Consiglio metropolitano, l'altro giovedì 12 marzo alle 17.30 all'interno della mostra di Enrico Berlinguer al Museo Ettore Fico, con Sergio Chiamparino, Andrea Giorgis, Rocco Larizza, Francesco Salinas, Michele Ruggiero, Maria Grazia Mazza e Luciano Violante che interverrà da remoto. Docente per oltre trent'anni alla scuola media Martiri del Martinetto, Francesco Vercillo è stato segretario di partito nella Barriera di Milano, dal 1995 presidente della Circoscrizione 6, poi dal 2004 in Consiglio provinciale con il ruolo di vicepresidente. Vercillo riceverà col presidente Saitta a Roma la medaglia d'oro alla Resistenza per il Gonfalone della Provincia di Torino. Negli ultimi anni Vercillo ha dedicato la propria attività soprattutto all'Anpi, nella sezione Martorelli e anche in qualità di responsabile della sezione provinciale scuola, con un'attività di diffusione e di attualizzazione dei valori della Costituzione e della Resistenza. In prima linea nelle battaglie di recupero e di salvaguardia ambientale della zona nord, dal Meisino alla Confluenza, alla chiusura della discarica di Basse di Stura, costruttore di ponti e di relazioni, nelle politiche di integrazione, nel dialogo tra culture e religioni diverse della Barriera post industriale, dove fu promotore del tavolo interreligioso.