Tentano furto in un'azienda del Torinese, tre arrestati e un denunciato

Hanno rubato canele e batterie per autoveicoli per un valore complessivo di circa 15.000 euro in uno stabilimento industriale di Settimo Torinese, ma una pattuglia dei carabinieri della stazione di Torino di Barriera di Milano li ha sorpresi, Si tratta di quattro uomini, di cui tre sono stati arrestati e posti ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Ivrea, e uno denunciato. È accaduto nella serata del 3 marzo, in Via Raspini a Settimo, mentre i quattro erano intenti a scaricare un furgone. Controllati, è stata scoperta la merce rubata da un magazzino di un'azienda di logistica. Due di loro, tra cui uno degli arrestati e il denunciato, erano dipendenti della ditta stessa, rispettivamente un corriere, torinese di 62 anni, e un carrellista. I due complici, arrestati, sono due cinquantasettenni di Borgaro Torinese e di Settimo Torinese, entrambi dipendenti della società nella quale i quattro intendevano scaricare e nascondere il carico. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari e i tre arrestati sono accusati di furto aggravato in concorso o ricettazione aggravata in concorso.